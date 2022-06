Vizes vb: egy körömhosszon múlt Szabó Szebasztián bronzérme

Szabó Szebasztián negyedik helyen végzett 50 méter gyorson pénteken a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Szabó Szebasztián három századdal maradt le a dobogóról 50 gyorson

A győriek versenyzője óriási egyéni csúccsal, 21.60 másodperces idővel csapott célba.

A 26 éves magyar úszó csütörtökön az előfutamban beállította egyéni legjobbját (21.99), amit aztán az elődöntőben alaposan megjavított (21.81), így a hetedik helyen várta a finálét. Kiválóan kapta el a rajtot és végig harcban volt a dobogóért, végül a benyúlásnál a francia Maxime Grousset három századdal jobbnak bizonyult nála. Diadalmaskodott a brit Benjamin Proud, aki a szám történetének első brit győztese lett.

Szabó Szebasztián: Nagyon boldog vagyok, nem gondoltam, hogy ilyen jó eredményt elérek

„Most az volt a cél, hogy a lehető legszebben ússzak, nem úgy, mint az ötven méter pillangón, ahol talán túlságosan is érmet akartam nyerni. Most már közel van az országos csúcs is (21.42), szóval ha az meglesz egyszer, akkor már jó helyen leszek. Nagyon boldog vagyok a negyedik hellyel, főként azért, mert világversenyen először úsztam ezt a számot, ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy mit lehet még jobban csinálni” – nyilatkozta a vegyes zónában Szabó, aki jelezte azt is, hogy a párizsi olimpián már ez lesz a fő száma.

Szabó a magyar úszósport történetében mindössze a második, aki ebben a számban világbajnoki döntőben szerepelt, 2011-ben Sanghajban Takács Krisztián a hatodik helyen végzett.

Eredmények: férfi 50 m gyors,

Világbajnok: Benjamin Proud (Nagy-Britannia) 21.32 másodperc

2. Michael Andrew (Egyesült Államok) 21.41

3. Maxime Grousset (Franciaország) 21.57

4. SZABÓ SZEBASZTIÁN 21.60