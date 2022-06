Járja a maga útját a Német Labdarúgó-szövetség: megerősíti a transz- és nem bináris emberek jogait

A DFB új szabálya az amatőr és ifjúsági szinteken, valamint a futsalban a következő szezontól lesz érvényes. „Ez megerősíti a DFB azon törekvését, hogy elősegítse az LMBTIQ+ emberek elfogadását és részvételét a labdarúgásban” – mondta a szövetségi kormány queerképviselője, Sven Lehmann a DPA hírügynökségnek.

Lehmann hangsúlyozta, hogy „az új szabályozással a labdarúgás ismét megmutathatja példamutató szerepét. Minden embernek képesnek kell lennie arra, hogy megkülönböztetés nélkül focizhasson” – számol be a Die Zeit német lap. A DFB azt is közölte, hogy „amíg a gyógyszeres kezelés melletti sportolás nem befolyásolja az érintettek egészségét, addig részt vehetnek a mérkőzéseken, az új szabályozás ezzel kizárja a dopping relevanciáját”.

ezek alapján csak akkor vehetnek részt női versenyeken, ha tizenkét éves korukig befejezték a nemváltoztatást. A FINA döntését tudományos vizsgálatok eredményeire alapozva hozta meg, valamint indokként közölte a szervezet azt is, hogy a transzneműek jogosulatlan előnyhöz jutnak amiatt, hogy fejlődésüket a pubertás idején meghatározza a magasabb tesztoszteronszint. Márpedig az igazságosság, az egyenlő feltételek biztosítása a sport egyik axiómája.

A Die Zeit megjegyzi, a döntés azt jelenti, hogy például az amerikai transznemű úszó, Lia Thomas többé nem indulhat nemzetközi versenyeken, mivel csak 2019-ben kezdte el a hormonterápiát. Thomas korábban „történelmet írt”, amikor idén márciusban az első transzneműként bajnoki címet szerzett az NCAA egyetemi szövetség legmagasabb osztályában.

Lia Thomas esetéhez hozzá kell tenni, hogy a most 23 éves úszó három éven keresztül, 2019. november 16-ig a Pennsylvaniai Egyetem férficsapatának versenyzője volt Will Thomas néven, majd coming outja után átkerült a női úszókhoz, és sorra döntötte meg a rekordokat.

1500 méter gyorson abszolút rekordot döntött elképesztő különbséggel, 38 másodperc előnnyel nyert a második helyen végző biológiai nő előtt.

Big thanks to #liaThomas for saving women’s sports by showing just how preposterous it is for a strapping athletic young biological man to compete with biological women.

Margin of victory, 40 seconds.#saveWomensSports pic.twitter.com/AFAZlH5QWt

— A is A (@weRessential) December 9, 2021