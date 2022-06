Száz palacsintával várják haza Milák Kristófot

Érthetően rettenetesen büszkék a szülei a kedden világcsúccsal győző Milák Kristófra.

Bevett szokás a Milák családban, hogy a nagy versenyek előtt nem igazán találkoznak egymással a szülők és Kristóf. Mivel, ahogy az édesapa fogalmazott, ő csak ugatja az úszást, mint kutya a holdat, neki és feleségének mindössze a szurkolás marad. Így volt ez kedd este is a Duna Arénában, amikor Kristóf világcsúccsal nyerte meg a 200 méteres pillangóúszást.

Kimondhatatlan érzés volt számunkra is, ahogy Kristófot fogadta a közönség. Most is beleborzongok, amikor megláttam a fiam arcát, amikor odalépett a rajtkőhöz – emlékezett vissza a finálé előtti pillanatokra Milák Mihály.

„Rezzenéstelen ábrázattal jött, egy mosoly, egy apró grimasz sem volt az arcán, kicsit meg is ijedtem. De, aztán a pillangó repülni kezdet, és szárnyalt egészen a világ tetejéig” – tette hozzá a Borsnak adott interjúban.

Milák Mihály szemébe könnyek szöktek, amikor Kristófot magához ölelhette a díjkiosztó után a színfalak mögött. Az édesanyja is törölgette a szemét, és a mindig kőkemény Kristófnak is megcsillant valami a szemében.

A képre kattintva galéria nyílik

„Az jutott eszembe, hogy tessék, nézzék meg, ő a mi fiunk” – folytatta a büszke apa. „Szavakkal jószerivel ki nem mondható, amit éreztem. Eufóriában voltam az úszása alatt és akkor is, amikor végre magamhoz ölelhettem Kristófot”.

Mihály és felesége, Ildikó nem tagadták, hogy a világra szóló eredmény után, még másnap délelőtt sem tudták feldolgozni azt az élményt, amivel Kristóf megajándékozta őket a csodálatos estén.

„Szerintem Kristóf biztosan nem tudta, hogy milyen különleges nap a június 21″ – mondta Milák Mihály. „Igaz, neki nem is kell tudnia, hogy ezen a napon vettem feleségül az édesanyját pontosan harminckét évvel ezelőtt”– tette hozzá.

Sokáig nem örvendezhetett együtt a boldogságban úszó Milák família, hiszen Kristófra még vár egy nem akármilyen feladat, a százméteres pillangó.

„Kristófon látom, hiszen azért ismerem annyira a fiamat, hogy kihegyezi magát a számra. Történjen bármi, az biztos, ha egyszer végre hazakerül, akkor terülj-terülj asztalkámmal és ha nem is kétszáz, de legalább száz palacsintával várjuk” – célzott az édesapa a fia kedvenc ételére.

