Németh Nándor szétúszik a döntőért 100 méter gyorson, Szabó Szebasztián 12.

Németh Nándor holtversenyben a nyolcadik lett, így szétúszásra kényszerül 100 méter gyorson, ahol Szabó Szebasztián viszont egyéni csúcsa ellenére a 12. helyen zárt kedden a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

A két magyar egymás mellett úszott az első elődöntőben. A tavalyi tokiói olimpián döntős Némethnek – aki 1964 után az első magyar finalista volt ebben a számban – sikerült bekerülni a hőn áhított 48 másodpercen belüli idő alá, 47.96 másodperccel csapott célba, míg Szabó azt követően, hogy délelőtt két századra volt egyéni csúcsától (48.45), most óriási úszással 48.19-cel élete legjobb idejét érte el.

A legyorsabb ezúttal is a román David Popovici volt, a 200 méteren hétfőn győztes 17 éves tehetség ahogyan a hosszabb távon is, ezúttal is junior világcsúcsot úszott.

Németh ellenfele várhatóan az esti program végén az olasz Lorenzo Zazzeri lesz.