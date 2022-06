Másodszor is visszavonult Rob Gronkowski

Másodszor is bejelentette visszavonulását Rob Gronkowski, a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Tampa Bay Buccaneers játékosa.

A 33 éves, tight end poszton szereplő játékos – az a támadó, akinek az elkapások mellett a blokkolásban is komoly szerepe van – Instagram-oldalán közölte döntését.

„Amikor fiatal koromban arról kérdeztek, mi számomra az álommunka, mindig azt írtam, hogy profi amerikaifocista szeretnék lenni. Arra a kérdésre, hogy hol, Tampa volt a válaszom. Ez utóbbiról el is feledkeztem mindaddig, amíg két éve megkeresett a csapat. Köszönöm, hogy akkor bíztak bennem, együtt építettük újjá a csapatot és közösen nyertünk bajnoki címet” – írta Gronkowski közösségi oldalán.

A négyszeres Super Bowl-győztes, négyszer a liga álomcsapatába (All Pro) beválasztott amerikafutballista 198 centis magasságához és 122 kg-os testtömegéhez képest kiemelkedő ügyességgel rendelkezik,

legjobb szezonjában, 2011-ben 90 elkapásból 1327 yardot és 17 touchdownt szerzett.

Tizenegy éves pályafutása során több súlyos sérüléssel is meg kellett birkóznia: a ligába gerincsérv után került, később kétszer is eltört az alkarja, volt csigolyatörése és kettős térdszalag-szakadása is, később pedig komoly hátproblémákkal küzdött. Részben ennek is volt köszönhető, hogy 2019-ben egyszer már visszavonult, de a Tampa kedvéért egy évvel később visszatért.

Az alapszakaszban 142 mérkőzésen összesen 9286 yardot és 92 TD-t szerzett, ehhez a rájátszásokban 22 találkozón 1389 yardot és 15 TD-t tett hozzá.