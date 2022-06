Kós Hubert döntős 200 méter vegyesen

Kós Hubert az ötödik idővel bejutott a döntőbe 200 méter vegyesen, Török Dominik Márk pedig a 15. helyen végzett kedden a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

A 19 éves Kós, aki tavaly ugyanebben a medencében junior világcsúcsot úszott (1:56.99), délelőtti idejéből (1:58.47) több mint egy másodpercet tudott faragni és 1:57.23 perccel csapott célba.

„Sokkal jobb volt ez az úszás, mint a reggeli, most lassabban kezdtem. A gyorsra így is elfogytam, de a döntőre van egy harmadik taktikám is. Régóta nem javítottam meg az egyéni csúcsomat, remélem, szerdán sikerülni fog” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt Kós.

Török Dominik Márk elmaradt az előfutamban úszott idejétől (1:59.41), így nem tudta teljesíteni célját, amely az volt, hogy közelebb kerüljön egyéni csúcsához (1:59.02), mivel 2:00.71 perccel zárt.

Török Dominik Márk (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Azt sajnálom, hogy nem sikerült két perc alatt célba érnem, de magamhoz képest így is jót úsztam. Ahhoz képest, honnan kezdtem szeptemberben, hálás vagyok, hogy idáig jutottam, nagyon új nekem, hogy nemzetközi versenyen szereplek, tapasztalatszerzésnek kiváló volt” – fogalmazott futama után Török.

Az előfutam legjobbja a 400 méter vegyesen minden idők második legjobb idejével győztes francia Léon Marchand volt, aki fél órával a 200 méter pillangó fináléját követően – ahol a világcsúccsal diadalmaskodó Milák Kristóf mögött második lett – 1:55.75 perces idővel csapott célba.