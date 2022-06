Hajrá, magyarok! Nekik szurkolhatunk kedden a vizes vb-n

Öt év után ismét Magyarország ad otthont a vizes világbajnokságnak, amelynek versenyei július 3-ig tartanak. A hirado.hu mindennap megmutatja, kik azok a magyar versenyzők, akikért az aktuális versenynapon szoríthatunk. Kedden az aranyéremért úszik olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf, aki Kenderesi Tamással együtt áll rajtkőre a 200 méteres pillangóban. Este bemutatkoznak férfi vízilabdásaink is, akik Montenegróval vívnak rangadót.

A mai nap lehet az egyik legaranyosabb a hazai rendezésű vizes vb-n: Milák Kristóf a szám nagy esélyese este döntőt úszik 200 méter pillangón. Olimpiai bajnokunk parádés teljesítménnyel a legjobb, Kenderesi Tamás nagyszerű hajrával a hatodik idővel jutott döntőbe 200 méter pillangón hétfőn. Milák, a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, világcsúcstartója a délelőtti előfutamban tartalékolva is több mint fél másodperccel volt gyorsabb, mint az összesítésben második helyen egyéni csúcsot úszó svájci Noé Ponti. Ezek után az elődöntőben sem volt kérdéses a sikere, ráadásul üzent is riválisoknak, ugyanis az 1:52.39 perces ideje minden idők kilencedik legjobb úszása ebben a számban.

Milák Kristóf a verseny után úgy fogalmazott, hogy tartott egy kis erődemonstrációt. Milák a vegyes zónában elmondta, edzője, Virth Balázs egy „értékelhető úszást” kért tőle az elődöntőben: „Ne fürödve jussak a döntőbe, hanem úgy, ahogy csináltam. Komoly úszás legyen, olyan dinamikával, technikával, ami önbizalmat ad majd a fináléra, hogy ott is jól menjen” – mondta Milák hozzátéve, hogy megnyugtatásra inkább trénerének van szüksége.

A férfi 200 pillangón kívül a nap másik fontos magyar érdekeltsége Magyarország–Montenegró férfi vízilabda-rangadó.

Märcz Tamáséknak szép emlékei lehetnek a hazai világversenyekről, a 2017-ben elveszített világbajnoki döntőre valószínűleg nem szívesen emlékeznek vissza, de mindjárt jobb kedvük lehet, ha rápillantanak az ezüstéremre.

A Duna Arénában játszott 2020-as Eb-finálé kapcsán nincs ilyen probléma, tekintve, hogy aranyéremmel zárták a meccset, amivel a tokiói repülőjegyet is megváltották, a japán fővárosban pedig újra dobogóra állhattak, még ha „csak” annak legalsó fokára is. Most vélhetően nem írnának alá hasonló eredményt, de ahhoz, hogy ennél fényesebb legyen az érem, a szövetségi kapitány szerint már a Montenegrót, Brazíliát és Georgiát felvonultató csoportban is feszes és fókuszált teljesítményre lesz szükség.

Június 21., kedd:

9:00: Úszás – előfutamok

női 50 m hát (Komoróczy Lora Fanni)

férfi 100 m gyors (Németh Nándor, Szabó Szebasztián)

férfi 200 m vegyes (Kós Hubert, Török Dominik Márk)

női 200 m pillangó (Kapás Boglárka, Hosszú Katinka)

4×100 m vegyes váltó

18:00: Úszás – elődöntők, döntők

férfi 800 m gyors, döntő

női 200 m gyors, döntő

férfi 100 m gyors, elődöntő

női 50 m hát, elődöntő

férfi 200 m pillangó, döntő (Milák Kristóf, Kenderesi Tamás)

férfi 50 m mell, döntő

női 200 m pillangó, elődöntő

férfi 200 m vegyes, elődöntő

4×100 m vegyes váltó, döntő

21.00: Vízilabda, csoportmérkőzés

Magyarország–Montenegró (férfi)

A futamokat az M4 Sport és az M4sport.hu élőben közvetíti.