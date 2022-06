Falnak csapódott Cristiano Ronaldo több száz milliós autója – FOTÓ

Cristiano Ronaldo épphogy elhagyta családjával mallorcai nyaralóját, az egyik testőre csúnyán összetörte az 1,7 millió font (786,5 millió forint) értékű Bugatti Veyronját – számolt be a Daily Mail.

Helyi jelentések szerint a 37 éves, ötgyermekes apuka szeretteivel egy másik járműben haladt a konvojban, amikor alkalmazottja letért az útról és egy kőfalnak csapódott.

📰 Man Utd star Cristiano Ronaldo’s £1.7m Bugatti involved in crash

The Bugatti Veyron was crashed into a wall in Bunyola, Majorca

Ronaldo had the car shipped over to Majorca to enjoy on his holiday pic.twitter.com/tcuf6NwfQt

— TOFFIC 👑 (@TofficKagawa) June 20, 2022