Adócsalásért elítélték az FC Barcelona egykori gólkirályát

Az FC Barcelona egykori ásza 3,9 millió euróval maradt adósa az államkincstárnak 2006 és 2009 között. A most 41 éves ex-labdarúgó beismerte vétkességét, így úszhatta meg a börtönt, jóllehet az ügyészség négy év hat hónap végrehajtandó büntetés kiszabását kérte – írta a Marca című spanyol lap.

