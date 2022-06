Orbán-Coe tárgyalás: Magyarország történetének legnagyobb sportrendezvényére készülünk

2023. augusztus 19. és 27. között Budapest lesz a házigazdája a világ harmadik legnagyobb sporteseményének, az atlétikai világbajnokságnak. Magyarország történetének legnagyobb sportrendezvényéről van szó, amelyre több mint 200 ország atlétái érkeznek, és amelynek a hírei több mint egymilliárd emberhez jutnak majd el – mondta a sajtófőnök.

Az IAAF elnöke ezen a tárgyaláson is kiemelte: nagyon jó csapat dolgozik azon, hogy fantasztikus világbajnokságot láthasson a közönség.

A négyszeres olimpiai bajnok volt középtávfutó szombat délután ellátogatott az épülő Nemzeti Atlétikai Központba. Twitteren meg is osztotta, ahogy gyerekekkel együtt kocog a stadionban.

Fantastic day in Budapest getting to run the first metres on the track at the New Athletics Centre of Hungary with some budding local athletes.

Plenty still to do, but exciting to see a focussed team working on what promises to be a wonderful @wabudapest23 👏🙏 pic.twitter.com/21raJoiZ8d

— Seb Coe (@sebcoe) June 18, 2022