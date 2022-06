Leclerc a mezőny végéről rajtol, Alonso a harmadik szabadedzés legjobbja

Fernando Alonso volt a leggyorsabb a Forma-1-es Kanadai Nagydíj harmadik szabadedzésén, melyen Charles Leclerc részt sem vett, mivel autójában motort cseréltek, így a vasárnapi futamot a mezőny végéről kezdheti csak el.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közlése szerint a monacói pilóta autójában motort cserélt a Ferrari, ez már a csapat negyedik beépített erőforrása, márpedig a szabályok egy évben csak hármat lehet büntetlenül használni.

A legutóbbi három futamból kettőt motorproblémák miatt feladó Leclerc autójában már pénteken is cserélt elektronikai alkatrészeket az istálló, amiért tíz rajthelyes büntetés járt, de turbófeltöltőből is már a negyediket kapta meg, holott abból is csak hármat szabad egy évben.

Leclerc a rengeteg technikai problémája miatt elveszítette első helyét a vb-pontversenyben, s már csak harmadik, 34 ponttal lemaradva a címvédő holland Max Verstappen (Red Bull) és 13-mal a mexikói Sergio Perez (Red Bull) mögött.

A szombati szabadedzésen a szakadó eső miatt a pilóták kevés kört tettek meg a montreali pályán. A leggyorsabb a kétszeres világbajnok Fernando Alonso (Alpine) volt, akit a francia Pierrre Gasly (Alpha Tauri) és a négyszeres vb-első német Sebastian Vettel (Aston Martin) követett.

Eredmények:

3. szabadedzés (élcsoport):

—————————-

1. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:33.836

2. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:33.889,

3. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:33.891

4. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:34.003

5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 1:34.110

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.248

korábban:

2. szabadedzés (élcsoport):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:14.127 perc

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:14.208

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:14.352

4. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:14.442

5. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:14.543

6. Pierre Gasly (francia, AlphaTauri) 1:14.879

1. szabadedzés (élcsoport):

1. Max Verstappen 1:15.158 perc

2. Carlos Sainz Jr. 1:15.404

3. Fernando Alonso 1:15.531

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:15.619

5. Charles Leclerc 1:15.666

6. George Russell (brit, Mercedes) 1:15.822

A további program:

——————

időmérő edzés 22.00

vasárnap:

futam 20.00