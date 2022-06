„Petíciót” indítanak az angolok, többé nem akarnak a magyarok ellen játszani

The Sun összeállítása rámutat arra, hogy a legnagyobb vereségeket Magyarországtól szenvedte el az angol futballválogatott – írta a Mandiner.

A brit bulvárlap Twitteren tette közzé „petícióját”, amely azt kéri, hogy a háromoroszlánosoknak többé ne kelljen a magyarok ellen játszaniuk.

Petition to never play Hungary again please… 🙋‍♂️ pic.twitter.com/LTe4qBi4A8

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 15, 2022