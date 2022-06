Hosszú időre az F1-es versenynaptárban marad az Ausztrál Nagydíj

A melbourne-i verseny 1996 óta része a száguldó cirkusznak, áprilisban, a legutóbbi nagydíjra 419 ezer szurkoló látogatott ki, ezzel minden idők legnézettebb sporteseménye lett Ausztráliában.

Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója elmondta, a melbourne-i pálya a pilóták egyik kedvenc helyszíne, és tökéletesen illik a sportághoz.

It’s official! 🏎️@F1 will remain in Melbourne until at least 2035 with @Formula2 & @FIAFormula3 joining the on-track action from 2023 🇦🇺#F1 #F2 #F3 #AusGP pic.twitter.com/yEoWYq3Do3

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) June 15, 2022