Újabb rekordot hozó sporttörténelmi mérkőzést közvetített az M4 Sport

Minden várakozást felülmúló eredményt hozott a kedd esti angol-magyar Nemzetek Ligája-mérkőzés: a magyar labdarúgó-válogatott sporttörténelmi négygólos győzelmét közel 850 ezren követték a közmédia sportcsatornáján. Nem véletlen, hogy az M4 Sport a magyar labdarúgó-válogatott otthona, a csatorna és nemzeti csapatunk összeforrt egymással, ugyanis 2015-ös elindulása óta az M4 Sporton szurkolhatták végig a válogatott összes mérkőzését.

A magyar labdarúgó-válogatott otthona

Az M4 Sport büszkén jelentette be 2021 tavaszán, hogy 2028-ig – a magyar válogatott otthonaként – közvetít a nemzeti együttes összes mérkőzését. E rendkívül fontos sportjogi szerződés biztosítja, hogy a közmédia továbbra is a nemzeti csapat mellett állhat. A csapat mellett, amely sporttörténelmi győzelmet aratott kedden este az angolok felett, akik 94 éve nem szenvedtek ekkora különbségű vereséget otthon, és hazai pályán csak egyszer kaptak négy gólt, vagy annál többet: a 6:3-as mérkőzésen, az Aranycsapattól.

„Amikor az UEFA-val megállapodtunk, hogy a ’24-es és a ’28-as Európa-bajnokságot és az összes válogatott mérkőzést is az M4 Sport közvetíti, akkor fontos szerepet szántunk a Nemzetek Ligája-találkozóknak is, erre külön ki is tértünk a szerződésben. Ezért is fogalmaztunk már akkor úgy, hogy a magyar válogatott otthona lesz az M4 Sport 2028-ig. Büszkeséggel tölt el, hogy a válogatott sikerei tovább erősítették a csatorna piacvezető szerepét. Az pedig különösen nagy siker, hogy ezeket a sporttörténelmi találkozókat a külhoni magyarok számára is sikerült elérhetővé tennünk: a magyar labdarúgó-válogatott összes mérkőzését Erdélyben és Felvidéken is kódolatlanul követheti a magyarság” – mondta el Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

2022-ben Magyarország legnézettebb sportközvetítései a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzései.

A kedd esti sporttörténelmi győzelem nézettsége túlszárnyalta a szombati német válogatott elleni mérkőzését is. Marco Rossi együttesének győzelmét több mint 849 ezren követték a csatornán és 132 ezren az m4sport.hu-n. A mérkőzés idejében a televíziónézők 22,8 százaléka választotta a közmédia sportcsatornáját. Hétről hétre egyre több néző követi a magyar válogatott találkozóit és dönti meg ezzel az M4 Sport csatorna a nézettségi rekordokat.

A 2022-es Nemzetek Ligája-csoportkörének legnézettebb mérkőzései:

849 ezer néző: Anglia-Magyarország 0:4

801 ezer néző: Magyarország-Németország 1:1

682 ezer néző: Olaszország-Magyarország 2:1

Forrás: Nielsen közönségmérés

Címlapfotó: A magyar csapat gólöröme Sallai Roland második gólja után a labdarúgó Nemzetek Ligája 4. fordulójában játszott Anglia – Magyarország mérkőzésen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)