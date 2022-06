Négy férfi az angol-magyar mérkőzés előtt bántalmazott egy rendőrt

A hatóság azt közölte, hogy a rendőrt már kiengedték a kórházból, de további vizsgálatok várnak rá, mert vágások és zúzódások vannak a fején.

„Sokkoló támadás volt ez egy olyan ember ellen, aki azért volt a helyszínen, hogy biztosítsa mások szórakozását” – írta szerdán a Twitteren a helyi rendőrség.

#FOOTBALL | We’re appealing for witnesses after one of our PCs was seriously assaulted before tonight’s England match at Molineux.

He was hit across the head & knocked unconscious; he’s now in hospital.

Happened 7.25pm behind Stan Cullis stand.

More: https://t.co/4Ho3mArjBH pic.twitter.com/6iJ1q8sKhT

— West Midlands Police (@WMPolice) June 14, 2022