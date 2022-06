„Az új évszázad meccse” – egy nappal a 4-0 után is mindenki a magyar diadalról beszél

Egy nappal a meccs lefújása után is nehéz elhinni, ami tegnap este történt: a magyar labdarúgó-válogatott tétmeccsen 4-0-ra legyőzte Angliát. Legutóbb 69 éve nyert Magyarország idegenben, tehát angol stadionban a hazai csapat ellen, méghozzá az Aranycsapat az évszázad mérkőzésén, 6-3-ra. Ez most egy annál is nagyobb arányú győzelem, így többen már az „új évszázad, a 21. század meccseként” emlegetik a tegnapit. Az elmúlt két hétben bravúrt bravúrra halmozott a magyar válogatott, és négy forduló után vezeti a Nemzetek Ligájában a magyar–német–olasz–angol csoportot – számolt be az M1 Híradója.