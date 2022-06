Miután Shakira kiadta az útját, újabb pofont kapott Piqué

Gerard Piqué magánéleti válsága továbbgyűrűzhet a labdarúgó karrierjére is. Spanyol sajtóértesülések szerint a Barcelona vezetőedzője, Xavi Hernández közölte csapatkapitánnyal, hogy már nem tart igényt a szolgálataira.

Xavi Hernández két héttel ezelőtt tartott megbeszélést Gerard Piquével, amelyen elmondta a 35 éves védőnek, hogy nem számol vele következő szezonban. Az edző a döntését a középhátvéd fizikai állapotával és a pályán kívüli viselkedésével indokolta – számolt be a Sport spanyol médium.

Hetek óta uralja a sajtót Gerard Piqué és Shakira magánéleti botránya. Mint azt már a hirado.hu is megírta, a világhírű énekes beadta a válókeresetet, miután rajtakapta futballistát egy másik nővel. Azóta az is köztudott, hogy a négyszeres Bajnokok Ligája-győztes előszeretettel járja az éjszakákat, és szinte minden buliból más nővel tér haza. A professzionálistól igencsak távol álló életmód pedig mély nyomot hagyott Piqué teljesítményén.

A két korábbi csapattárs találkozóján azonban nem a nagy port kavaró szakítás és annak következményei szolgáltatták a fő témát. Az immáron trénerként tevékenykedő Xavi kiemelte, hogy a játékos elvitathatatlan kvalitásaival kapcsolatban nincsenek aggályai, azzal viszont igen, hogy képes-e fizikailag végigcsinálni egy olyan szezont, mint ami előttük áll.

A Barcelona legendája állítólag olyan középhátvédet akar, akire versenyképes csapatot tud építeni a következő években. Ezeknek a kritériumoknak a pályája alkonyát elérő Piqué pedig szerinte nem felel meg, így ha a világ- és Európa-bajnok középhátvéd a maradás mellett dönt, nem sok játékperc jutna neki az idényben.

A Sport beszámolója alapján a részletesen kifejtett szakmai indokok mellett Xavi fő problémáját Piqué pályán kívüli tevékenységével kapcsolatban a játékos üzleti érdekeltségei képezik, melyek ütköznek a klub irányelveivel.

A labdarúgó és szeretett csapata szakítását viszont több tényező is bonyolítja.

Piqué-t 2024-ig köti szerződés a Barcelonához, amit a hírek szerint továbbra is ki szeretne tölteni. Mindemellett a klub körülbelül 40 millió euróval tartozik a játékosnak halasztott kifizetések formájában. A válsághelyzetben lévő együttes ráadásul azt is szeretné, ha a védő lemondana a neki járó összeg egy részéről.

Az említett nehézségek miatt a spanyol átigazolási guruk úgy vélik, 99 százalék az esély arra, hogy Piqué a következő szezonban is gránátvörös-kék színekben lép pályára. Ha azonban ez lesz az ügy végkifejlete, az komoly gondokat okozhat keret költséghatékony újraformálásában, mivel a Barcelona már így is nehezen tudja beregisztrálni eddigi nyári szerzeményeit. Sajtóhíek szerint a Chelsea középhátvédje, Andreas Christensen, valamint a Milan középpályása, Fanck Kessié is arra vár, hogy szerződésének lejártát követően ingyen csatlakozhasson a katalánokhoz. Mellettük a szintén a londoni kékek alkalmazásában álló César Azpilicuetát, a Bayernes Robert Levandowskit, illetve a Sevilla védőjét, Jules Koundét is több ízben szóba hozták már a spanyol bajnokság második helyezettjével.