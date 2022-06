Marco Rossi: A játékosaim mindent beleadtak, nagyon büszke vagyok rájuk

A magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 1–1-es döntetlent játszott szombaton a német csapattal a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában, a Puskás Arénában, ezzel megőrizte csoportjában a második helyet. Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzés után elmondta, hogy minden csapat a helyére kerül majd a csoportban, de a legfontosabb, hogy senki nem lehet biztos a pontszerzésben a magyar válogatott ellen.

Marco Rossi: Voltunk olyan jók a németek ellen, mint az olaszok

„Mindenki a tőle telhető legtöbbet tette meg, taktikailag keveset hibáztunk. Számítottunk rá, hogy a németeknél lesz többet a labda, erre készültünk, ezért tartottuk magasan a védekezést, ebből sajnos kaptunk egy gólt” – nyilatkozta a kapitány a mérkőzés után, és hangsúlyozta, minden egyes játékosára, valamint a szakmai stáb tagjaira is nagyon büszke, és

mindenkinek „hálával” tartozik, mert május 23-a óta mindannyian éjjel-nappal dolgoznak.

Rossi szerint labdabirtoklásban ezúttal nem azt kapta, amit várt, de mint mondta, „voltunk annyira jók ez ellen a német csapat ellen, mint az olaszok, és az eredménnyel is elégedett lehet összességében”.

„Örülnék neki, ha a labdabirtoklás a jövőben jobb lenne, ugyanis nagyon sokat szenved az ember, ha olyan ellenfélnél van a labda, amely sokat és jól mozgatja a labdát. A német csapat nyilván ilyen. Az volt a feladatunk, hogy megnehezítsük a védelmük és a középpályájuk közötti kapcsolatot. Nagyon sok energiát fordítottunk erre” – fogalmazott.

„Csak gratulálni tudok a fiúknak, és szeretnék a szurkolóknak is köszönetet mondani! Ugyanis ma is nagyszerűen biztattak minket, hatalmas támogatást biztosítanak a csapatnak!

Jó látni azt, hogy visszatért Magyarországon a lelkesedés!”

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai szerint a csapat ismét megmutatta, hogy a legjobbakkal is fel tudja venni a versenyt.

Fiola Attila: A támadójátékunk is egyre jobb az ilyen csapatok ellen is

„Próbáltam minél jobban játszani. Mindenki kitette a szívét a pályára és voltak nagy helyzeteink. De nem lehetünk elégedetlenek az egy ponttal. A védelmünk jól működött, a támadójátékunk is egyre hatékonyabb. Próbálunk a továbbiakban is pontokat szerezni” – szögezte le Fiola Attila.

„A csapat kvalitásai miatt mindenki reménykedett ebben” – válaszolta Sallai Roland az újságírók azon kérdésére, gondolták volna-e, hogy a válogatott három mérkőzést követően négy ponttal áll majd a csoportban.

„Persze nem ez volt a papírforma, de az utolsó mérkőzéseken olyan teljesítmény tettünk le az asztalra, amivel megmutattuk a nagycsapatoknak, hogy számolni kell velünk” – tette hozzá a német élvonalban szereplő Freiburg légiósa, aki szerint az angolok elleni keddi összecsapás előtt most a regeneráció a legfontosabb.

Gazdag Dániel pozitív koronavírustesztje miatt nem lehetett ott az angolok és az olaszok elleni találkozókon, most viszont csereként lehetőséget kapott.

„A németek nagyon szerették volna megnyerni ezt a mérkőzést azután, hogy két döntetlennel kezdtek, de mi harcoltunk, és megérdemelten szereztünk pontot. Nem sokan vártak tőlünk ilyen szereplést, de ahogyan a tavalyi Eb-n, most is megmutattuk, hogy

bárkinek meg tudjuk nehezíteni a dolgát”

– mondta a Philadelphia Union középpályása, aki hozzátette, bízik benne, hogy ezúttal is sikerült pontot szerezniük Angliában.

Szoboszolai Dominik, az RB Leipzig futballistája szerint már az önmagában is nagy dolog, hogy egy újabb európai topcsapat ellen szereztek pontot. Szombat este azonban játékban is teljesen egyenrangú partnerei voltak a németeknek, ami a helyzetek számán is látszódott.

Hansi Flick német szövetségi kapitány először a Puskás Arénát és a szurkolók által teremtett hangulatot dicsérte, valamint úgy vélte, nem sikerült végrehajtaniuk mindazt, amit előzetesen elterveztek.

„A magyarok jól csinálták, amit csináltak, nekünk az Anglia elleni meccs után ez a találkozó nem jött jól a kemény, nehezen legyőzhető, jól szervezett ellenfelünk vendégeként” – mondta a német tréner.

A magyarok ezzel a döntetlennel megőrizték második helyüket a csoportban, amelynek másik szombati mérkőzésén az Európa-bajnok olaszok 0–0-ra végeztek az Eb-ezüstérmes angolok vendégeként. Marco Rossi együttese kedden a sereghajtó Anglia vendége lesz Wolverhamptonban.

🇭🇺🆚🇩🇪 A draw in Budapest means Hungary remain in second place in Group A3, above Germany & England👊#NationsLeague pic.twitter.com/YCuzxyxcS8 — UEFA Nations League (@EURO2024) June 11, 2022

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport:

A csoport állása:

1. Olaszország 3 1 2 – 3-2 5 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 3-3 4

3. Németország 3 – 3 – 3-3 3

4. Anglia 3 – 2 1 1-2 2

A csoport további programja:

4. forduló (június 14.):

Anglia-MAGYARORSZÁG, Wolverhampton 20.45

Németország-Olaszország, Mönchengladbach 20.45

5. forduló (szeptember 23.):

Németország-MAGYARORSZÁG, Lipcse 20.45

Olaszország-Anglia, Milánó 20.45

6. forduló (szeptember 26.):

MAGYARORSZÁG-Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Németország, London 20.45

A címlapfotón Marco Rossi (Fotó: MTI/Kovács Tamás)