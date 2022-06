Hajrá, magyarok! Nincs vesztenivalónk: telt ház előtt harcolhat a győzelemért a németek ellen a magyar csapat

Szombaton 53. alkalommal találkozik egymással a magyar és a német labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában, a mérkőzés 20.45 órakor kezdődik a Puskás Arénában, telt ház előtt.

Rossi: a legerősebb ellenféllel nézünk szembe

A Nemzetek Ligája A diviziójának 3. csoportjában két forduló után az olaszokkal és az angolokkal is döntetlent játszó Németország a harmadik helyen áll. Egy ponttal marad el az angolokat legyőző, az olaszoktól vereséget szenvedő második helyezett magyar válogatottól és kettővel az éllovas olaszoktól.

Marco Rossi, a magyar csapat olasz szövetségi kapitánya a meccs kapcsán bevallotta, hogy a hazai csapatnak csak akkor van esélye a németek elleni sikerre, ha a telt házas Puskás Arénába látogató vendégcsapat nem fog ki jó napot.

„A németek semmivel sem gyengébbek mint az angolok, ha valaki azt gondolja, hogy reális esélyünk van ellenük a győzelemre, téved. Egyet ígérhetek, nem többet, ami tőlünk telik, ezúttal is megtesszük.

S közben bízunk abban, hogy mi életünk meccsét játsszuk, ők meg nem. Kevés időnk volt a felkészülésre, a regeneráció mellett igyekeztünk taktikailag a legjobban felkészülni a németekre. Úgy tűnik, a három júniusi ellenfelünk közül a német csapat van a legjobb állapotban, ellenünk lehet a legnehezebb dolgunk” – jelentette ki Rossi a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón pénteken, majd hozzátette, hogy amióta a magyar válogatottat kormányozza, az Anglia elleni volt a gárda legjobb teljesítménye.

Olaszországban több hiba becsúszott, márpedig ilyen riválisok ellen a legkisebbért is drága árat lehet fizetni. Összességében elégedett vagyok a csapattal, mert a játékosok nem engedtek teret az ellenfeleknek, követték a taktikai utasításokat. Csak így lehet felvenni a versenyt ezekkel az együttesekkel – fejtette ki véleményét Rossi, aki viccesen megjegyezte, hogy örülne, ha meg lehetne cserélni a két eredményt.

Marco Rossi 🗣️”Kevés időnk volt a felkészülésre, a regeneráció mellett igyekeztünk taktikailag a legjobban felkészülni a németekre. Úgy tűnik, a három júniusi ellenfelünk közül a német csapat van a legjobb állapotban, ellenünk lehet a legnehezebb dolgunk”.#HUNGER #magyarok pic.twitter.com/MQRaGOiOZk — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 10, 2022

A német csapat szervezett és felkészült

„Örülök, hogy végre telt ház előtt játszunk, azt szeretnénk, ha a későbbi hazai mérkőzéseken is szurkolókkal teli stadionban szerepelhetnénk. A korábbi büntetések miatt minden apró lelátói sportszerűtlenség nehéz helyzetbe hozhat bennünket. Fizikálisan jó állapotban vagyunk ahhoz képest, hogy öt nap alatt két nehéz meccset játszottunk, és van, akinek kétszer 90 perc van a lábában. Nincs vesztenivalónk, az angolok ellen megmutattuk, hogy bármire képesek vagyunk, és most is ez a célunk” – vélekedett az RB Leipzig középpályása, Szoboszlai Dominik, aki kifejezetten örül, hogy olyan teljesítményt tudott nyújtani, amivel Rossi elégedett volt.

„Minden percet élvezek a srácokkal, ezért is tudok ilyen teljesítményt nyújtani. Imádok itt lenni

Annyit fejlődött ez a válogatott, hogy az olaszoktól elszenvedett 2-1-es vereség után mindenki búslakodott. Korábban ilyen szoros vereség jó eredménynek számított volna” – mondta Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik 🗣️ Fizikálisan jó állapotban vagyunk ahhoz képest, hogy öt nap alatt két nehéz meccset játszottunk, és van, akinek kétszer 90 perc van a lábában. Nincs vesztenivalónk, az angolok ellen megmutattuk, hogy bármire képesek vagyunk, és most is ez a célunk.#HUNGER pic.twitter.com/6iKgZheb37 — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 10, 2022

Schäfer András sárga lapok, Kleinheisler László sérülés miatt nem játszhat este, bevethető lesz azonban a Philadelphia Union 26 éves játékosa, Gazdag Dániel, akinek a koronavírustesztje Magyarországra utazása előtt pozitív lett, emiatt kihagyni kényszerült az Anglia ellen itthon 1-0-ra megnyert, valamint az Olaszországban 2-1-re elveszített összecsapást.

Gazdag Dániel ma már teljesértékű edzésmunkát végezhet a férfi A-válogatott keretével, miután nem csak negatív covidtesztet produkált, hanem a betegséget követő kötelező, szigorú vizsgálatokon is megfelelt. #csakegyutt #magyarok #HUNGER #ENGHUN #NationsLeague — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 9, 2022

A Magyar Labdarúgó-szövetség közlése szerint az U21-es válogatott Eb-selejtezőinek végeztével Schön Szabolcs és Kerkez Milos is csatlakozott a féfi A válogatott keretéhez, előbbi nyolcszor már szerepelt korábban a nemzeti csapatban, utóbbi azonban abszolút újoncnak számít. Amennyiben Kerkez Miklós szombat este pályára lép, Vancsa Zalán után ismét újoncot avathat Rossi csapata.

A magyarok tudják, hogyan nehezítsék meg az ellenfél dolgát

Hansi Flick, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a szombati mérkőzés kemény diónak ígérkezik, de mindenképpen nyerni szeretnének a Puskás Arénában. A szakvezető pénteken, az utazás előtt Herzogenaurachban tartott sajtótájékoztatóján dicsérte a magyar csapatot.

„Megnéztük és kielemeztük a mérkőzéseiket.

A magyarok kompaktak, fegyelmezettek és remekül zárják le a területeket. Tudják, hogyan nehezítsék meg riválisuk dolgát”

– mondta Flick, aki Marco Rossit, a magyar válogatott szakvezetőjét is méltatta.

Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy jó hangulatra számít a Puskás Arénában, és az angolok elleni mérkőzéssel ellentétben Budapesten nem fognak letérdelni.

🎙️ Hansi #Flick über #HUNGER: “Nach England ist es das schwierigste Spiel. Wir müssen an die Leistung gegen England anknüpfen und jeder muss 100% Leistungsbereitschaft zeigen. Es wird eine ganz große Aufgabe für uns.”#DFBPK #NationsLeague #DieMannschaft

📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/7Nd9PVdhBd — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 10, 2022

A sajtótájékoztatón Thomas Müller, a Bayern München 32 éves csatára is részt vett. A játékos csapatának az Anglia elleni találkozón nyújtott teljesítményét dicsérte.

„Pozitív visszajelzést kaptunk az elvégzett munkánkról, szinte végig uraltuk a meccset, ugyanakkor talán a tökéletes összhang hiánya miatt nem sikerült megnyernünk a találkozót. Remélem, hogy a következő két összecsapás több pontot hoz majd” – fogalmazott Müller.

🎙️ @esmuellert_: “Ich versuche auf und neben dem Platz Input zu geben, die Jungs zu kitzeln, den Kampfgeist zu wecken. Man muss auf dem Platz etwas liefern, um vornewegzugehen. Das will ich natürlich auch vorleben.”#DFBPK #HUNGER #Müller #DieMannschaft

📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/mGol7ZJ95L — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 10, 2022

Oliver Bierhoff, a Német Labdarúgó-szövetség sportigazgatója is a három pont megszerzését tűzte ki célul a németek számára.

„Az olaszok és az angolok elleni 1-1 után a győzelem az elvárás, még akkor is, ha tudjuk, hogy nehéz lesz” – jelentette ki Bierhoff.

A német válogatott soraiból a következő két mérkőzésre izomszakadás miatt biztosan kiesett a Borussia Dortmund csapatkapitánya, Marco Reus, a Bayern támadója, Serge Gnabry pedig izomsérüléssel bajlódik, ezért nem biztos, hogy pályára léphet a magyarok ellen.

A két válogatott ez idáig 52-szer találkozott egymással: a mérleg a magyar csapat oldalára billen, a mieink ugyanis 20-szor hagyták el győztesen a pályát, 17-szer a németek örülhettek, 15 alkalommal pedig döntetlen született. Házigazdaként utoljára 1979 márciusában győztek a magyarok, akkor az NDK együttesét verték 3-0-ra Budapesten.

Legutóbb a tavaly nyári Európa-bajnokságon csaptak össze a felek Münchenben, ahol emlékezetes mérkőzésen egy bravúros 2-2-es döntetlent ért el a magyar válogatott, amely a bravúr ellenére kiesett a tornáról.

A Magyarország–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzés szombaton 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában, a mérkőzést az M4 Sport, az m4sport.hu és a hirado.hu is élőben közvetíti.

A játékvezető a spanyol José María Sánchez Martínez lesz.

A címlapfotón a magyar válogatott tagjai. (Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd)