Erősember verseny: Juhász Péter Franciaországban aratott győzelmet

Juhász Péter nyerte az International Open Strongman Cup elevezésű nemzetközi erősember versenyt Franciaországban.

„Nagyon örültem a sikeremnek, különösen azért, mert az utolsó versenyszám előtt meg voltam róla győződve, hogy második leszek – árulta el Juhász Péter a Prémium Média & Sport Management Zrt. érdeklődésére. – Sikerült kihoznom magamból a maximumot, alapvetően a második hellyel is elégedett lettem volna” – tette hozzá a civilként tűzoltóként dolgozó Juhász, aki a verseny szervezőjével, Franciaország legerősebb emberével, Pierre Motallal volt harcban végig a győzelemért.

A Párizstól 100 kilométerre fekvő Sens városában eredetileg tíz versenyző mérte volna össze erejét, végül heten tudták vállalni a megpróbáltatást, a mezőnyben két magyarral, Juhász Péterrel és Molnár Zsolttal. A versenyzők lengősúly cipeléssel kezdtek, a második versenyszám a gumiforgatás volt, egy 450 kg-os traktorkerékkel kellett öt ismétlést csinálni. A harmadik volt a vegyes nyomás, negyedikként következett a kőgolyó cipelés, majd jött a felhúzás és zárásként a kamionhúzás.

„A verseny szervezője engem tartott a legnagyobb riválisának, fordítva én is ezt éreztem a többieket is látva. Az első négy versenyszámból kettőt-kettőt nyertünk, kétszer ő volt második, kétszer én. A felhúzás után újfent egypontos előnyre tett szert, s elkezdett esni az eső, úgy gondoltam, nem lesz folyatás. Ám nem így lett. A kamionhúzásnál figyeltem a többieket, úgy tűnt, nem annyira nehéz a kamion, ezért próbáltam gyorsan szedni a kötelet. 12 századdal maradtam el az elsőtől, ekkor viszont még hátra volt a nagy riválisom. Volt egy-két mellé nyúlása, ezáltal annyi időt veszített, hogy végül ebben a számban csak ötödik lett, ez pedig az én végső győzelmemet eredményezte” – részletezte a verseny alakulását Juhász Péter.

„Nagyon büszke voltam, hogy Molnár Zsolti 42 évesen is felvette a versenyt a fiatalabbakkal, ő végül negyedik lett. Jól kiegészítettük egymást, arra próbáltunk fókuszálni, hogy egymásból kihozzuk a legjobbat, akkor még nem tudtuk, hogy ez mire lesz elég. Jól éreztük magunkat, a közönség nagyon sportszerűen viselkedett, azt gondoltam, hogy Trianon évfordulóján nem mi leszünk a kedvencük, viszont óriási biztatást és ovációt kaptunk” – tette hozzá Juhász Péter, aki a verseny előtt egy napot Párizsban is eltöltött. Mint mondta, összességében nagyszerű hétvégét zártak, amelybe egy kis városnézés és új ételek kipróbálása is belefért.

Juhász Péter következő nagy versenye július 22-23-án a Bajnokok Ligája szerbiai állomása lesz, szeptemberben pedig Spanyolországban az európai Arnold Classicon indul, ahol egy erősember versenyen és egy három számból álló kőgolyó emelő versenyen is megméretteti magát.

Címlapképen: Juhász Péter és Molnár Zsolt a Liszt Ferenc repülőtéren Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.