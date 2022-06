Hajrá, magyarok! Az angolverés után az Európa-bajnok olaszok skalpja következhet

Az Eb ezüstérmes Anglia legyőzése után eggyel nő a tét: ezúttal az Európa-bajnok Olaszország az ellenfele Marco Rossi együttesének. A magyar csapat olasz kapitánya élete legpikánsabb meccsére készül, hiszen szülőhazája lesz az ellenfél. Rossi azt is elárulta, hogy a 20:45-kor kezdődő összecsapás előtt mindkét nemzet himnuszát énekelni fogja.

Marco Rossi szövetségi kapitány pályafutása legpikánsabb mérkőzésére készül a magyar labdarúgó-válogatott élén, ugyanis saját hazája, Olaszország válogatottja ellen ül majd kedden kispadon a Nemzetek Ligája élvonalának második fordulójában. A nemzeti együttes az Anglia felett aratott győzelmének köszönhetően vezeti csoportját, egy újabb hatalmas skalp esetén pedig közel hetvenéves idegenbeli nyeretlenségi sorozatot törhet meg.

Az 57 éves tréner korábban elárulta, hogy olaszként a hazai csapat himnuszát is énekli majd, ahogy a magyart is fogja.

„Szövetségi kapitányként gyakran haza tudok jönni, ilyenkor csak a családdal foglalkozom. Természetesen izgalommal tölt el, hogy saját hazám ellen vezethetem a magyar válogatottat” – fogalmazott Rossi.

„Tökéletes mérkőzést kell játszanunk, nem hibázhatunk, de ha ellenfelünk jó napot fog ki, akkor nem sok esélyünk lesz. A futballban fontos faktor a szerencse is, nagy szükségünk lesz rá a mérkőzésen. Az angolok ellen láthattunk, hogy a futballban vannak csodák, de azért ritkán ismétlődnek meg. Mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében, de reálisan és objektíven kell gondolkoznunk a múlt heti győzelem után, az a fontos, hogy jó mérkőzést játsszunk. Az Eb-n sem kellett szégyenkeznünk nálunk erősebb válogatottak ellen, és most is ez a célunk” – tette hozzá.

Rossi számára külön presztízspárharcot jelenthet, hogy az Európa-bajnok Squadra Azzurrát jó barátja, Roberto Mancini irányítja, akivel 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben.

„Büszke olasz vagyok, szeretem ezt a környéket, szép emlékek fűznek ide, játszottam is itt néhányszor” – árulta el.

„Nagyon jó a kapcsolatom Rossival, talán még én hívtam a Sampdoriához” – jellemezte nevetve kapcsolatát Marco Rossi magyar szövetségi kapitánnyal az MTI érdeklődésére Mancini. “Nagyon jó edző és nagyon jó ember is. Iszonyatosan nagy munkát végzett a magyar válogatottal, ezt bizonyította az Európa-bajnokságon és két napja Anglia ellen is. Nagyon kemény és szívós a magyar csapat, amely fizikálisan kemény próbatétel elé állít bárkit. Kemény és robosztus védőit, nehéz lesz áttörni” – nyilatkozta hétfőn Cesenában az edző.

A magyar csapat kellő önbizalommal felvértezve várhatja a cesenai találkozót, mivel szombaton – hatvan év után – nagyszerű játékkal megérdemelt győzelmet aratott az Eb-ezüstérmes angolok felett. Ezzel szemben az olaszok új együttes felépítésébe kezdtek, miután nagy meglepetésre Eb-aranyérmesként nem jutottak ki a katari világbajnokságra, az új játékosoknak pedig még idő kell, amíg beérnek, legalábbis erről tanúskodik, hogy az azúrkékek immár öt tétmérkőzés óta nyeretlenek.

A magyarokat illetően a legnagyobb kérdés, hogy mennyit vett ki a futballistákból az angolok felett aratott 1-0-s diadal,

különösen azt figyelembe véve, hogy a koronavírusos Gazdag Dániel és a sérült Botka Endre után Kleinheisler László is kidőlt. Ugyanakkor a rivális annyiban mindenképpen hátrányban van e tekintetben, hogy már két mérkőzésen van túl a mostani válogatott periódusban. A németek elleni, 1-1-es döntetlennel végződött Nemzetek Ligája-rajt előtt ugyanis az interkontinentális Szuperkupáért megmérkőzött Argentínával, amely könnyedén, 3-0-ra legyőzte. Az olaszokat tehát biztosan fűti a bizonyítási vágy, hogy ismét győztesen hagyhassák el a pályát.

Csaknem hetvenéves nyeretlenségi sorozatot törhet meg a válogatott vendégként

A magyar és az olasz labdarúgó-válogatott kedden 35. alkalommal találkozik egymással, az eddigi összecsapások utóbbi csapat fölényét mutatják, ugyanakkor legutóbb magyar siker született.

A korábbi 34 mérkőzésből a magyarok kilencszer, az olaszok 16-szor győztek, kilencszer pedig döntetlen született, a gólkülönbség 56-63. Idegenben még kevesebb babér termett a magyar csapatnak, ugyanis legutóbb 1959-ben ért el döntetlent és 1953-ban diadalmaskodott.

A két gárda legemlékezetesebb meccse az 1938-as világbajnokság döntője volt, amelyben a Squadra Azzurra 4-2-re győzött, amivel megvédte címét. A felek legutóbb 21 éve csaptak össze tétmérkőzésen, akkor 1-0-ra kikapott a magyar válogatott idegenben. Azóta egyetlen meccset játszottak egymással: 2007-ben barátságos találkozón Várhidi Péter szövetségi kapitány együttese hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta az akkor világbajnok ellenfelét a Puskás Ferenc Stadionban.

Rossi nem tervez sok változtatást a kezdőcsapatban

Marco Rossi szövetségi kapitány elmondása szerint nem lesz sok változás a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában az Olaszország elleni keddi Nemzetek Ligája-mérkőzésen az angolokkal szemben 1-0-ra megnyert szombati találkozóhoz képest.

Az olasz edző a hétfő délelőtt Telkiben megtartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az utolsó edzést követően dönt majd a kezdőcsapat összeállításáról, de sok cserét nem tervez. Az már biztosnak tűnik, hogy Dibusz Dénes védi a magyar kaput Cesenában.

A kapitány már a kerethirdetés alkalmával kijelentette, hogy Gulácsi Péter és Dibusz két-két mérkőzést fog kapni júniusban, most pedig úgy fogalmazott, egyrészt hosszú szezon áll Gulácsi mögött, másrészt nincs nagy különbség az RB Leipzig és a Ferencváros játékosa között, ezért logikus, hogy mindkét kapusnak ugyanannyi lehetőséget adjon.

Rossi az angolok elleni diadalról beszélve elmondta, az eredmény olyan szempontból nem kedvező számukra a következő meccsekre nézve, hogy

eddig minden ellenfelük azt gondolta, a magyarokat biztosan legyőzik, és ez most bizonyára megváltozott.

Hangsúlyozta, továbbra is két lábbal kell a földön járniuk, vagyis a játékosait nem teheti elbizakodottá a történelmi siker.

A hétfői sajtóeseményen elárulta, egyelőre nem beszélt Mancinivel, és bár valóban speciális lesz számára az olaszok ellen meccselni, még nem tudja pontosan, milyen érzelmeket fog kiváltani belőle mindez, hiszen első alkalommal kerül sor ilyesmire a pályafutása során.

Elárulta, minél több labdabirtoklásra törekednek, ezzel az angolok elleni meccs nagyobb részében is elégedett volt.

Az olaszok Eb-aranyérmesként nem jutottak ki a katari világbajnokságra és immár öt tétmérkőzés óta nyeretlenek.

A mérkőzés előtt Molnár Mátyás az M4 Sport riportere adott helyzetjelentést:

Világraszóló siker után Olaszországban folytathatja a csodát a magyar válogatott

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 2. forduló:

kedd:

Olaszország-MAGYARORSZÁG, Cesena 20.45 (M4 Sport)

Németország-Anglia, München 20.45

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 1 1 – – 1-0 3 pont

2. Olaszország 1 – 1 – 1-1 1

Németország 1 – 1 – 1-1 1

4. Anglia 1 – – 1 0-1 0

Korábbi eredmények:

1. forduló (június 4.):

Magyarország-Anglia 1-0 (0-0)

Olaszország-Németország 1-1 (0-0)

A csoport további programja:

3. forduló (június 11.):

MAGYARORSZÁG-Németország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Olaszország, Wolverhampton 20.45

4. forduló (június 14.):

Anglia-MAGYARORSZÁG, Wolverhampton 20.45

Németország-Olaszország, Mönchengladbach 20.45

5. forduló (szeptember 23.):

Németország-MAGYARORSZÁG, Lipcse 20.45

Olaszország-Anglia, Milánó 20.45

6. forduló (szeptember 26.):

MAGYARORSZÁG-Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Németország, London 20.45