Hajrá, magyarok! Az angolok leigázása után az Európa-bajnok olaszok skalpja következhet

Az Eb-ezüstérmes Anglia legyőzése után eggyel nő a tét: ezúttal az Európa-bajnok Olaszország az ellenfele Marco Rossi együttesének. A magyar csapat olasz szövetségi kapitánya élete legpikánsabb meccsére készül, hiszen szülőhazája lesz az ellenfél. Rossi azt is elárulta, hogy a 20:45-kor kezdődött összecsapás előtt mindkét nemzet himnuszát énekelni fogja. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti!

Szoboszlai 16 méterről a sorfalba lőtte a szabadrúgást, utána pedig úgy tűnt, hogy kezezés miatt segítségül hívják a videóbírót, de a bíró gyorsan lezárta a kérdést és folytatódott a mérkőzés.

Összemérte erejét a tavalyi Eb két leggyorsabb játékosa: Az olaszok védelmének jobb oldalán Leonardo Spinazzola, a magyarok balszárnyán pedig Loic Nego. Mindkét szélsőt 33.8 km/h-s csúcssebességgel lőtte le az UEFA-traffipax a 2020-as Eb-n, ezzel ők voltak a tavaly torna legyorsabb játékosai.

Elkezdődött a találkozó, a magyar csapat tiszta fehérben, az olasz tiszta azúrkékben játszik.

Legutóbb 2007 augusztusában, Budapesten találkozott a két csapat. A Puskás-stadionban fogadtuk a világbajnoki címet nyert olaszokat, akik végül 3–1-re nyertek.

A nemzeti együttes az Anglia felett aratott győzelmének köszönhetően vezeti csoportját, egy újabb hatalmas skalp esetén pedig közel hetvenéves idegenbeli nyeretlenségi sorozatot törhet meg.

Sípszó előtt:

Marco Rossi: A futballban vannak csodák, de azért ritkán ismétlődnek meg

A magyar válogatott kapitánya kiemelte, hogy különleges élmény lesz ellenfélként szerepelni a saját hazájában, de jó érzésekkel tért haza, és már beszélgetett Roberto Mancinivel, az olaszok kapitányával is, akivel annak idején játszottak együtt a Sampdoriánál, így igazán baráti viszonyban vannak egymással. A beszélgetésből azt szűrte le, hogy az olaszok tisztelik a magyar válogatottat, és ez már önmagában nagyszerű érzés a számára.

„Kevés időnk volt a regenerálódásra az angolok elleni mérkőzés után, az elmúlt két nap a pihenésről szólt, próbáltuk visszanyerni az erőnket – idézte Rossit az MLSZ honlapja. – A játékosok kivétel nélkül jó állapotban vannak, és még van 24 óránk a mérkőzésig. Nagyon sok körülménynek kell összejönnie a jó eredményhez az olaszok ellen. Tökéletes mérkőzést kell játszanunk, nem hibázhatunk, de ha ellenfelünk jó napot fog ki, akkor nem sok esélyünk lesz. A futballban fontos faktor a szerencse is, holnap nagy szükségünk lesz rá a mérkőzésen. Az angolok ellen láthattunk, hogy a futballban vannak csodák, de azért ritkán ismétlődnek meg. Mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében, de reálisan és objektíven kell gondolkoznunk a múlt heti győzelem után, az a fontos, hogy jó mérkőzést játsszunk holnap. Az Eb-n sem kellett szégyenkeznünk nálunk erősebb válogatottak ellen, és most is ez a célunk.”

Roberto Mancini szerint a magyarok fizikálisan kemény próbatétel elé állítják az olasz válogatottat

„Nagyon jó a kapcsolatom Rossival, talán még én hívtam a Sampdoriához” – jellemezte nevetve kapcsolatát Marco Rossi magyar szövetségi kapitánnyal az MTI érdeklődésére Mancini.

„Elképesztően jó edző és nagyon jó ember is. Iszonyatosan nagy munkát végzett a magyar válogatottal, ezt bizonyította az Európa-bajnokságon és két napja Anglia ellen is. Nagyon kemény és szívós a magyar csapat, amely fizikálisan kemény próbatétel elé állít bárkit. Kemény és robosztus védőit nehéz lesz áttörni” – nyilatkozta hétfőn Cesenában az edző.

Manicini a keddi kezdőcsapatát ugyan nem árulta el, de azt jelezte, hogy nagyon sok csere lesz a németek ellen 1-1-es döntetlennel zárult találkozóhoz képest. Nem tartotta kizártnak, hogy további újoncot is avat, ugyanis többen elhagyták a Squadra Azzurra keretét, így az Európa-bajnok Jorginho és Marco Verratti is. Szerinte Manuel Locatelli töltheti be az irányító középpályás pozíciót.

Rossi nem tervez sok változtatást a kezdőcsapatban az olaszok elleni NL-meccsen

Az olasz edző a hétfő délelőtt Telkiben megtartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az utolsó edzést követően dönt majd a kezdőcsapat összeállításáról, de sok cserét nem tervez. Az már biztosnak tűnik, hogy Dibusz Dénes védi a magyar kaput Cesenában.

A kapitány már a kerethirdetés alkalmával kijelentette, hogy Gulácsi Péter és Dibusz két-két mérkőzést fog kapni júniusban, most pedig úgy fogalmazott, egyrészt hosszú szezon áll Gulácsi mögött, másrészt nincs nagy különbség az RB Leipzig és a Ferencváros játékosa között, ezért logikus, hogy mindkét kapusnak ugyanannyi lehetőséget adjon.

Marco Rossi pályafutása legpikánsabb mérkőzésére készül az olaszok ellen

Az 57 éves tréner korábban elárulta, hogy olaszként a hazai csapat himnuszát is énekli majd, ahogy a magyart is fogja. Rossi számára külön presztízspárharcot jelenthet, hogy az Európa-bajnok Squadra Azzurrát jó barátja, Roberto Mancini irányítja, akivel 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben.

A magyar csapat kellő önbizalommal felvértezve várhatja a cesenai találkozót, mivel szombaton nagyszerű játékkal megérdemelt győzelmet aratott az Eb-ezüstérmes angolok felett. Ezzel szemben az olaszok új együttes felépítésébe kezdtek, miután nagy meglepetésre Eb-aranyérmesként nem jutottak ki a katari világbajnokságra, az új játékosoknak pedig még idő kell, amíg beérnek, legalábbis erről tanúskodik, hogy az azúrkékek immár öt tétmérkőzés óta nyeretlenek.

