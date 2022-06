A párizsi BL-döntő után Bécsben is jóval később kezdődött egy nemzetközi meccs – ezúttal áramszünet miatt

Az A divízió 1-es csoportjának mérkőzését eredetileg hétfőn 20:45-kor kezdték volna, ám Bécs második kerületében áramkimaradás lépett fel, amely az Ernst Happel Stadiont is érintette, így a kezdőrúgást el kellett halasztani.

Végül másfél órás késés után, 22:15-kor indulhatott útjára a labda. Bár az áramellátás már korábban helyreállt, a rendezők biztosak akartak lenni benne, hogy minden stabilan működik.

When the kick-off was delayed between Austria and Denmark tonight due to a power outage, the stadium entertainment team got creative.

A Mexican wave, with mobile phone lights, set to Johann Strauss. Enjoy a bit of culture! 🇦🇹🎶📱🔦pic.twitter.com/xBdLxspyaX

