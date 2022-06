„Woke-nak lenni fontosabb, mint győzni” – Az angol futballszurkolók is kiakadtak a magyar gyerekek elleni rasszista vádakon

A Daily Mail futballtudósítója, Kishan Vaghela azt írta, hogy a magyarok „arcátlanul kihasználtak egy, az UEFA által biztosított kiskaput”, ami lehetővé tette, hogy az UEFA büntetése miatt hivatalosan zárt kapus mérkőzésen összesen mintegy 35 ezer, 14 évesnél fiatalabb gyerek kilátogathatott a Puskás Ferenc Arénába.

Tetézte a „bajt” az angolok szemében, hogy az iskolás korú gyerekekhez körülbelül háromezer felnőtt kísérő is csatlakozott, azaz nem csak kiskorúak ültek a lelátókon szombaton.

Az angol bulvárlap szerint a magyar gyerekek „kellemetlen jelenetet rendeztek”, amikor egy csoportjuk a középkezdés előtt fütyülni kezdett, „kigúnyolva Harry Kane-t és csapattársait, akik rasszizmusellenes gesztusként féltérdre ereszkedtek”.

⚽ England players were booed by hundreds of Hungarian schoolchildren as they took the knee during kick-off at their supposedly “behind-closed-doors” match in Budapest https://t.co/p93k8o8n1v

— The Telegraph (@Telegraph) June 4, 2022