Lewandowskié csak a második legnagyobb lengyel név volt a Roland Garroson

A 21 éves játékos, aki két szettben nyerte a finálét az amerikai Coco Gauff ellen, alig akart hinni a szemének, amikor meglátta honfitársát a páholyban.

„Ejha! Ő már olyan hosszú ideje szupersztár otthon. Őszintén szólva alig hiszem el, hogy csak azért eljött, hogy engem lásson” – mondta a női világranglistát vezető Swiatek.

„Nem tudom, hogy teniszrajongó-e, de remélem, hogy jól szórakozott és máskor is eljön” – tette hozzá.

🏆 The one thing that I’ve learned over these two years is…

🏆 Jedna ważna rzecz, jakiej nauczyłam się przez te dwa lata…#RolandGarros @rolandgarros pic.twitter.com/pDOcv1mMJO

