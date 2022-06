Alaposan elnézte a befutót a MotoGP-versenyző, bukta a dobogós helyet

A Yamaha francia versenyzője a harmadik helyről startolva lerajtolta az előtte indulókat, csakhamar 4-5 másodperces előnyt épített ki és magabiztosan nyert. Mögötte sokáig a pole pozíciót megszerző spanyol Aleix Espargaró haladt, ám a hazaiak kedvence csúnyán elszámolta magát. Az Aprilia versenyzője az utolsó előtti kör végén azt hitte, vége a futamnak, és a gázkart elengedve elkezdett ünnepelni, így hárman – a két Pramac–Ducati és a suzukis Joan Mir – is megelőzték, s végül csak ötödik lett.

– mondta a 23 éves francia, akinek kétéves szerződés-hosszabbítását csütörtökön jelentette be a Yamaha.

A dobogó második fokára így a spanyol Jorge Martin (Ducati) állhatott fel, míg harmadikként csapattársa, a francia Johann Zarco végzett.

