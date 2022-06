Märcz Tamás: Ez nagy siker a Ferencvárosnak

A Bajnokok Ligájában szerzett bronzérem nagy siker a Ferencvárosnak – jelentette ki Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

„Európa legfontosabb nemzetközi klubtornáján dobogóra állt a Fradi egy olyan szezon végén, amely rendkívül megterhelő volt számára. Voltak komoly nehézségei az idényben, de most egy nagyon nehéz, győztes mérkőzéssel fejezték be, és bizonyították, hogy a magyar bajnokság továbbra is az egyik legerősebb. Gratulálok a Ferencvárosnak, ez egy nagy siker” – mondta az MTI-nek az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok gárda szakvezetője a belgrádi nyolcas döntő helyszínén.

A szakember megjegyezte, a Bajnokok Ligája egy „borzasztó nehéz” torna, különös tekintettel arra, hogy milyen közel van a világbajnoksághoz, ez a válogatottak szempontjából nem túl szerencsés.

„Jó lenne ha kisebbfajta módosításokkal másképpen lenne a jövőben, volt is ezzel kapcsolatban ma délelőtt egy egyeztetés” – fűzte hozzá.

Märcz Tamás válogatottja bő két hét múlva már a hazai rendezésű világbajnokságon bizonyíthat, a Ferencváros játékosai három nap pihenő után csatlakoznak a kerethez.

„Nehéz, hogy valaki mindhárom meccsen kiemelkedjen és jól teljesítsen, ráadásul volt közte egy Recco-meccs is, a világ legjobb csapata ellen nehéz alkotni. Összességében viszont bíztató a helyzet, hiszen a bő keretben lévő játékosoktól nagyon jó visszajelzéseket kaptam a torna alatt, bizakodó vagyok az elkövetkezendő hetekre vonatkozóan. Segítenünk kell a játékosok regenerálódását és átmenteni a világbajnokságra mostani formájukat, ami szerintem nagyon jó” – tette hozzá.