Marco Rossi: Ez egy újabb gyöngyszem

„Ez egy újabb gyöngyszem, melyet felfűzhetünk arra a láncra, amire az elmúlt években összegyűjtöttünk már néhányat” – jelentette ki az olasz szakember.

„Ez egy olyan csapat, amely már nem fél megküzdeni erősebb ellenfelekkel. Én ugyan nem mérhetem magam az ellenfél edzőihez, ahogy a mi játékosainkat sem az ellenfél játékosaihoz, ennek ellenére nem félünk megmérni magunkat velük szemben. Ez a válogatott most már egy csapat, lehet nem a legjobb, de nagybetűs csapat” – tette hozzá.

Az 57 éves tréner a meccset értékelve úgy vélekedett, kiegyensúlyozott találkozó volt. Szerinte Anglia többet birtokolta a labdát, előrébb támadott le, de igazán csak az utolsó húsz percben tudott fölényben futballozni, amikor már hátrányban volt.

Ahogy a meccs előtt is mondtam, Anglia legyőzéséhez majdnem tökéletes meccs kell. Ez nekünk ma sikerült, csupán az utolsó periódusban érződött már a fáradtság. Gulácsi nagyon jó volt, bizonyos helyzetekben szerencsénk is volt, de az eredmények nem véletlenül hullanak az ölünkbe, megdolgoztunk azért, hogy olykor a szerencse is mellénk álljon. Ez a siker az áldozatvállalás érdeme volt