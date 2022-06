Kiszurkolták a csodát a gyerekek, a magyarok zseniálisan játszottak: 60 év után Magyarország legyőzte Angliát

A magyar labdarúgó-válogatott bravúros teljesítménnyel szombaton 1-0-ra legyőzte az Európa-bajnoki ezüstérmes angol csapatot a Nemzetek Ligája A divíziójának nyitófordulójában.

Nemzetek Ligája: Magyarország–Anglia 1–0

A két csapat 25. alkalommal találkozott egymással. A mieink 16-szor kikaptak, háromszor értek el döntetlent és csupán ötször hagyták el győztesként a pályát a háromoroszlánosok ellen.

Hazai pályán legutóbb 1960. május 22-én a teltházas Népstadionban rendezett barátságos mérkőzésen győzte le a magyar válogatott Anglia legjobbjait, majd 1962. május 31-én a chilei világbajnokság csoportkörében diadalmaskodott utoljára ellenük, azóta hatvan éve tartott a nyeretlensége.

A mérkőzés zárt kapus volt, de 30 ezer 14 éven aluli gyerek a helyszínen tekinthette meg, az apró szurkolóhad pedig óriási lelkesedéssel, valóságos hangorkánnal fogadta a pályára lépő magyar válogatott tagjait.

Hangorkán fogadta a magyar válogatottat a Puskás Arénában

Az első ziccer a mieink előtt adódott, a 12. percben egy remek jobboldali támadás végén Nego adott középre, Szoboszlai jó ütemben érkezett és átjuttatta Pickford lábai között a labdát, de Coady a gólvonal előtt még menteni tudott. Ezt leszámítva viszont az első negyedórában a magyarok ritkán tudták megtartani a labdát, ugyanakkor a védekezésük szervezett volt, így a riválisnak sem akadt komoly lehetősége.

Ez a helyzet megadta a kellő magabiztosságot Marco Rossi együttesének, amely bár ezután is kevesebbet birtokolta a labdát, de bátran megindult előre, ha megszerezte azt. Gulácsinak is voltak kisebb védései, komoly dolga mégis Pickfordnak akadt, akinek látványos vetődéssel kellett hárítania Nagy Zsolt életerős, jól helyezett lövését egy gyors magyar ellenakció végén.

Az egyre bátrabb magyar csapat egyre veszélyesebb is lett: Szalai Ádám például félpályáról megpróbálta átemelni Pickfordot, ami sikerült is, azonban a labda nem sokkal a kaput is elkerülte. Az első félidő tulajdonképpen angol ziccer nélkül telt el, miközben a magyarok a szünet előtt már teljesen átvették az irányítást, a hazai csapat akár több góllal is vezethetett volna.

Szalai ívelése kevéssel kerülte el az angol kaput (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz a magyarok futballoztak jobban és gólra törően. A szigetországiak kifejezetten óvatos játékra váltottak, így a magyarok egyértelmű fölényben futballoztak, sőt, állandó nyomást gyakoroltak az angol kapura, a rivális volt, hogy percekig nem szabadult a szorításból.

A vendégeken a hármas csere sem segített, sőt, a frissen beállt James szabálytalansága miatt megítélt büntetőből

a magyarok Szoboszlai révén teljesen megérdemelten vezetést szereztek.

Szoboszlai büntetőgóljával szerzett vezetést a magyar válogatott

Hátrányban magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a vendég gárda, innentől kezdve sokkal kezdeményezőbb volt. Ennek nyomán inkább a magyar kapu előtt folyt a játék, Gulácsinak többször is védenie kellett, de a védők is önfeláldozóan játszottak, hogy hatástalanítsák az angol támadásokat.

Ez a küzdőszellem pedig végül kifizetődőnek bizonyult, mert kibírták kapott gól nélkül a találkozót, ezzel hatalmas bravúrt végrehajtva legyőzték az Eb-ezüstérmest.

Világraszóló siker, 60 év után ismét legyőztük az angolokat. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A mérkőzés után Szoboszlai Dominik egy Ferencváros szurkolónak adományozta a mezét, akinek még a könnyei is kicsordultak.

Szoboszlai Dominik ajándéka egy lelkes Fradi-szurkolónak

Marco Rossi együttese három nap múlva, kedden az Európa-bajnok olaszok vendége lesz Cesenában a Nemzetek Ligája második fordulójában.