Hajrá, magyarok! Az angolok ellen több tízezer gyerek szurkolhatja ki a bravúrt a Puskásban

Ma 18 órakor Anglia ellen kezdi meg négymeccses sorozatát a budapesti Puskás Arénában a magyar labdarúgó válogatott. Hivatalosan ugyan zárt kapus lesz a meccs, de a szabályoknak köszönhetően legalább harmincezer gyermek szurkolhatja ki Marco Rossi csapatának a bravúrt.

A magyar labdarúgó-válogatottra kizárólag a világelithez tartozó riválisok várnak a Nemzetek Ligája idei kiírásának élvonalában, hiszen a tavalyi Európa-bajnokság első és második helyezettje, vagyis Olaszország és Anglia mellett a korábbi négyszeres világbajnok Németország lesz Szalai ádámék ellenfele.

Bár a tavalyi Európa-bajnokságon Marco Rossi csapata bebizonyította, hogy jobb napjain képes felvenni a versenyt a legjobb csapatokkal, gondoljunk csak a világbajnok franciák és a most is csoportrivális németek ellen elért döntetlenre, ennek ellenére csodaszámba menne, ha sikerülne elkerülnie a kiesést jelentő utolsó helyet.

A magyar csapat dolgát az is nehezíti, hogy az első találkozón szurkolói nélkül látja vendégül az Eb-ezüstérmes angol csapatot, igaz, legalább harmincezer 14 éven aluli gyerek ott lehet a lelátón. Az olasz szakvezetőnek pedig az okoz még problémát, hogy a védelemből sérülés miatt Botka Endrére, míg a középpályáról a koronavírusos Gazdag Dánielre nem számíthat.

Botka Endre egy korábbi sérülése a napokban kiújult, és a férfi A-válogatott egészségügyi stábjának minden erőfeszítése ellenére sem javult annyit az állapota, hogy a júniusi mérkőzéseken kockázat nélkül pályára léphessen, így a védő a mai napon elhagyta a keretet. #csakegyutt pic.twitter.com/vK8OFEd2Au — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 2, 2022

Rossi a Mol Csapat oldalának adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte Anglia ellen a legnehezebb felkészülni, emellett biztos benne, hogy forgatnia kell a csapatot, hiszen négy kemény meccs vár rájuk tíz nap leforgása alatt.

„Egyik ellenfél ellen sem könnyű felkészülni, de talán az angolokra a legnehezebb. A németek és az olaszok játékrendszerét ismerjük, ők nem variálnak sokat, így a kiindulópont megvan, ezzel szemben az angolok hol 4–2–3–1-ben, hol 4–3–3-ban játszanak, ezért minden eshetőségre fel kell készítenünk a csapatot, és ez nem könnyű feladat egy ilyen erős ellenféllel szemben. Ennek ellenére hittel és magabiztossággal készülünk mindegyik ellenfélre” – fogalmazott a tréner, aki azt is elárulta, hogy melyik a fontosabb: a mostani NL-szereplés, vagy a 2024-es Eb selejtezősorozata.

„Óriási hibát követünk el, ha nem tartjuk szem előtt mindkettőt. A játékoskeretből is látható, hogy sok fiatalt hívtam meg, azaz a jövőt is figyeljük, de a futball mindig és mindenhol az eredményekről szól. Tíz nappal egy mérkőzés után az emberek már nem emlékeznek rá, milyen játékot mutatott a csapat, csak az eredmény marad meg.

A futballnak nincs múlt ideje, csak a jelen létezik!”

– mutatott rá Rossi.

„Nekünk is szükségünk lesz rotációra, mint a sztárgárdáknak, hiszen tíz nap alatt négy kőkemény meccset fogunk lejátszani. Egyelőre nem tudom megmondani, a fiatalok közül kinek hány játékperc jut majd, de biztosan forgatnom kell a csapatot, hogy frissek tudjunk maradni” – jelentette ki a szövetségi kapitány.

„Nagyon erős ellenfelekkel szemben lépünk pályára, a legfontosabb, hogy csapatként jól funkcionáljunk. Ha a taktika minden apró részletét betartjuk, maximális motivációval és odafigyeléssel játszunk, akkor képesek lehetünk jó eredményekre” – mondta az MLSZ-nek adott interjújában a Freiburg futballistája, Sallai Roland.

Sallai Roland🗣️”Nagyon erős ellenfelekkel szemben lépünk pályára, a legfontosabb, hogy csapatként jól funkcionáljunk. Ha a taktika minden apró részletét betartjuk, maximális motivációval és odafigyeléssel játszunk, akkor képesek lehetünk jó eredményekre.”#csakegyutt #magyarok pic.twitter.com/72Fi6KQohs — MLSZ (@MLSZhivatalos) May 31, 2022

„A következő meccseinken nem mi leszünk az esélyesek, de bizonyítottuk már, hogy bárki ellen lehet esélyünk, ha mindenki a maximumot nyújtja és egységesen játszunk. Bátran kell futballoznunk, mint ahogy az Eb-n a franciák és a németek ellen” – ismertette az eredményesség receptjét Fiola Attila, a MOL Fehérvár FC labdarúgója.

Fiola Attila 🗣️A következő meccseinken nem mi leszünk az esélyesek, de bizonyítottuk már, hogy bárki ellen lehet esélyünk, ha mindenki a maximumot nyújtja és egységesen játszunk. Bátran kell futballoznunk, mint ahogy az Eb-n a franciák és a németek ellen.#magyarok #csakegyutt pic.twitter.com/OPkquADyHB — MLSZ (@MLSZhivatalos) May 27, 2022

A magyar válogatott tavaly kétszer is összemérte erejét az angolokkal, s bár először a Puskás Arénában 4-0-ra alulmaradt, a londoni mérkőzésen újra sikerült az Eb-n látott stabil játékot megismételnie, így a Wembley Stadionban ismét bravúros 1-1-es döntetlent ért el egy világsztárokkal teletűzdelt rivális ellen.

A jó zárt kapus mutató és a tavalyi döntetlen mellett még az szólhat a magyarok mellett, hogy az angol válogatott legjobbjai kissé fáradtak és fásultak lehetnek, mivel a Liverpool a döntőig menetelt a Bajnokok Ligájában, míg a Manchester City az elő-, a Chelsea pedig a negyeddöntőig jutott, azaz a háromoroszlános keretből sokan néhány hete még a szezon legfontosabb mérkőzéseit vívták.

A nemzeti együttes üres stadionban eddig hétszer győzött, háromszor pedig döntetlent játszott két kudarc mellett.

Kétségkívül az egyik legemlékezetesebb nézők hiányában elért bravúr az Izland ellen 2-1-re megynyert európa-bajnoki pótselejtező, amely kijutást ért az egy évvel elhalasztott, 2020-as kontinensviadalra.

Igazi programkavalkád várja a gyerekszurkolókat

Az európai szövetség (UEFA) a tavaly nyári Európa-bajnokságot követően néhány magyar szurkolók viselkedése miatt úgy döntött, hogy zárt kapuk mögött kell megrendezni a magyar-angol meccset. Az MLSZ a szabályok adta lehetőségeknek megfelelően 14 év alatti gyermekeket hívott meg térítésmentesen a Puskás Arénába, hétfőig csaknem 30 ezren jelentkeztek.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) felhívja a szombati magyar-angol Nemzetek Ligája-mérkőzésre kilátogató gyerekszurkolókat, hogy időben érkezzenek meg a Puskás Arénához. A találkozó 18 órakor kezdődik, de a kapuk már 15 órától nyitva lesznek a gyors és kényelmes bejutás érdekében.

„Azért is érdemes jóval a meccs előtt kiérni, mert a szoborparkban (az A és az F kapucsoport között, a régi toronyépület előtt) a labdarúgással kapcsolatos játékok és programok, élő csocsó, dartsfoci, fejelőállvány, gombfoci, célba rúgás, teqball és sok minden más vár benneteket a Szurkolói Faluban” – áll az MLSZ honlapján.

Előre elkészített szendvicset és papírdobozos üdítőket be lehet vinni a stadion területére, de a szövetség javasolja, hogy saját, újratölthető műanyag kulacsokat használjanak gyerekek.

„Minden gyermeknél legyen meg a kísérőjének a telefonszáma, arra az esetre, ha valaki elszakadna a saját csoportjától. Ilyen esetben a stadion területén, a kerengőn szolgálatot teljesítő, kék pólós önkéntesekhez vagy a biztonsági munkatársakhoz kell fordulni, ők segítenek” – jelzi az MLSZ.

Az Eb-részvételért is szükség van a bravúros helytállásra

A világszínvonalú ellenfeleket nézve minimális az esély rá, de az élvonalbeli (A divíziós) szereplés egyben azt is jelenti, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba száll Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, ugyanis az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.

Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban.

A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki.

A magyar válogatott szombati Anglia elleni mérkőzését követően három nappal később Cesenában az Európa-bajnok Olaszország vendége lesz. Azt követően június 11-én – immár nézők előtt – a négyszeres világbajnok Németország vendégeskedik Budapesten, majd június 14-én Angliában szerepel a válogatott.

A portugál Artur Dias lesz a Magyarország-@England Nemzetek Ligája-mérkőzés játékvezetője. Asszisztensei Paulo Soares és Rui Tavares lesznek, a negyedik játékvezető pedig Fabio Verissimo. #csakegyutt #magyarok #HUNENG #ThreeLions — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 1, 2022

Magyarország–Anglia, Nemzetek Ligája-mérkőzést, amely szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában, az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti. Az összecsapást a portugál Artur Dias vezeti.

A címlapfotón a magyar válogatott játékosai ünneplik győzelmüket a Izland ellen labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzés végén a Puskás Arénában 2020. november 12-én. (MTI/Szigetváry Zsolt)