Vizsga a javából: a tavalyi Eb két döntőse és a németek ellen bizonyíthat a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

Elkezdődik a Nemzetek Ligája 2022/23-as kiírásának csoportköre, amelyben Marco Rossi együttesére hatalmas kihívás vár. A nemzeti tizenegy a világ legjobbjai közé tartozó csapatokkal küzdhet, hiszen Olaszországgal, Németországgal és Angliával került egy csoportba. A szombaton kezdődő és június 14-ig tartó szakasz mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott kizárólagos otthonán, az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon követhetik a szurkolók.

Három elképesztően erős ellenféllel néz szembe a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája csoportköreiben. A legutóbbi Európa-bajnok olaszok mellett, az Eb-ezüstérmes angolok, valamint a német válogatott vár a mieinkre. Marco Rossi csapatának Európa legjobbjaival kell megmérkőznie.

Június 4-14. között négy mérkőzést vív a magyar válogatott az említett csapatokkal, amelyek közül kettő a FIFA világranglistájának legjobb 10-es mezőnyében szerepel.

Kezdésként június 4-én hazai pályán fogadja a válogatott az angolokat, akik ellen legutóbb a Wembley-ben 1-1-es döntetlent ért el a vb-selejtezőn. E mérkőzés visszavágója június 14-én lesz Angliában. Június 7-én következik az olaszok elleni összecsapás, ahol Marco Rossi saját hazája ellen vezényli a magyar csapatot. Ezeken kívül még egy találkozón lépnek pályára a magyarok, június 11-én Németország ellen.



A június 4-én 18 órakor kezdődő Magyarország-Anglia mérkőzést – ahogy a Nemzetek Ligája többi fordulóját is – az M4 Sporton követhetik a nézők. A határon túl élő magyarok jelentős része is láthatja a meccseket. 2021-ben a labdarúgó Európa-bajnokság, a magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Eb és az ötkarikás játékok után ugyanis kábeles szolgáltatás segítségével Erdélyben és Felvidéken is tudják nézni a Nemzetek Ligája mérkőzéseit.

Nemzetek Ligája – A magyar válogatott júniusi mérkőzései az M4 Sporton