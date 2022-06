Magyar–angol: Foden koronavírusos, jó magyar csapatra számít Southgate

Gareth Southgate szövetségi kapitány közlése szerint pozitív koronavírustesztet produkált Phil Foden, a magyarok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő angol labdarúgó-válogatott támadója, aki így nem utazik el Budapestre a csapattal.

A szakvezető az angolok pénteki online sajtótájékoztatóján azt mondta, a Premier League-győztes Manchester City futballistája várhatóan még a jövő kedden sorra kerülő, németek elleni meccset is kénytelen lesz kihagyni, de azt követően – Southgate reményei szerint – visszatér a keretbe.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes angolok kapitánya azt mondta, a tavaly szeptemberi világbajnoki selejtezőn – melyet 4-0-ra megnyertek – a magyar válogatott „nagyon másképp” játszott, mint ami az elmúlt két-három esztendőben jellemző volt rá.

„Általában nehéz feladat legyőzni, gólt szerezni sem könnyű ellene, ezt láthattuk a Wembley Stadionban, amikor 1-1-re végeztünk. Biztos vagyok abban, hogy szombat este a legjobb tudásunk szerint kell játszanunk a Puskás Arénában ahhoz, hogy nyerni tudjunk” – fogalmazott Southgate, aki azt is elárulta, hogy a keretbe újonnan behívott játékosai “remekül dolgoztak” az edzéseken, de ezt el is várta tőlük, mert mint mondta, „ők azért vannak velünk, mert kiváló futballisták”.

A brit újságírók többször is kikérték az angol szövetségi kapitány véleményét arról, hogy a zárt kapus büntetés ellenére több mint 30 ezer gyermek tekintheti majd meg a szombati mérkőzést a stadionban.

„A rasszizmus és az ezzel kapcsolatos problémák nálunk is jelen vannak, nekünk is van zárt kapus büntetésünk és mi is fogunk gyerekeket hívni az érintett összecsapásunkra” – mondta Southgate. „Biztos vagyok abban, hogy a magyarok sem akarnak újabb büntetést, de az biztos, hogy a két csapatnak a futballra kell koncentrálnia. Nem tudom, milyen lesz a hangulat szombat este, de azzal kell megbirkóznunk, ami vár ránk” – vélte a szövetségi kapitány.

Harry Kane, a háromoroszlánosok és a Tottenham Hotspur csatára kifejezte reményét, hogy a gyermekek számára „nagy élmény” lesz a magyar és az angol válogatott játékosait élőben megnézni, valamint úgy vélte, „kemény, nehéz meccs” vár rájuk, de úgy gondolják, képesek lesznek jó teljesítményt nyújtani.

A 28 éves támadó az 50. gólját szerezheti az angol válogatott mezében, de azt mondta, ez különösebben nem motiválja, bár tudatában van annak, hogy 49 találatnál jár.

„Mindig annyi gólt akarok szerezni, amennyit csak lehet, de most sokkal fontosabb, hogy szombat este csapatként jó teljesítményt nyújtsunk, és nyerjünk Budapesten” – fogalmazott Kane.

A Magyarország-Anglia Nemzetek Ligája-mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.