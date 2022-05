Pályára rohantak a megvadult francia szurkolók, petárdákat lőttek a tömegbe

A francia első osztályban a 16. helyen álló St. Etienne és az eddig másodosztályú Auxerre első találkozója 1–1-es döntetlennel végződött, és ugyanez az eredmény született a visszavágón.

A 11-es párbajban a vendégek nem hibáztak, a hazaiak első rúgója viszont igen, így a tízszeres bajnok St. Etienne kiesett.

Here’s how St Etienne fans reacted to relegation to Ligue 2: pic.twitter.com/zKhrY9ZFLM

A Twitteren francia futballszurkolók arról is írtak, hogy a St. Etienne megvadult ultrái a pályán „levadászták”, inzultálták az Auxerre játékosait, ezt azonban hivatalos források nem erősítették meg.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos 🤯

