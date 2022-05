Gyűlöletcunamit váltott ki a liverpooli sztárjátékos feleségének posztja

Véget ért a Liverpool hosszú szezonja. Jürgen Klopp csapata 16 év után megnyerte a FA-kupát és tizenegyesekkel verte a Chelsea-t a Ligakupa döntőjében, de a két legfontosabb tornán csak a második hely jutott. A bajnoki címről egy ponttal csúsztak le, és bár ők voltak a nagy esélyesek, a szombati BL-döntőt is elbukták a Real Madrid ellen.

A keserű vereség ellenére több ezren ünnepelték a csapatot a Liverpoolban vasárnap délután, fantasztikus hangulatot teremtve. A játékosok a szokás szerint egy nyitott tetejű emeletes buszon gurultak végig a városon.

Rebeca Tavares a közösségi oldalán több fotót is posztolt az ünneplésről és megragadta az alkalmat, hogy odaszúrjon a nagy riválisnak.

We are Liverpool, this means more! See you next season red family. Thank you for your support.🔴🔴 #YNWA pic.twitter.com/acYeCkvi78

— Rebeca Tavares (@reebecatavares) May 29, 2022