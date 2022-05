F1: Kiderült, mitől szakadt ketté Schumacher autója Monacóban

Günther Steiner csapatvezető láthatóan nem volt boldog Mick Schumacher monacói balesete után. A csapatfőnök a fejét rázta, amikor megpillantotta csapata kettétört autóját, majd megkönnyebbült, amikor 23 éves pilótája a saját erejéből ki tudott szállni a roncsból.

Mick Schumacher elismerte: talán 10 centiméterrel térhetett le a futam előtti felhőszakadást követően felszáradó ideális ívről, ráhajtott a nedves rázókövekre, amelyek megdobták a VF-22-es hátsó részét. Ez okozta a becsapódást, aminek következtében a Haas–Ferrari a motor előtti részen kettétört.

„Nagyon furcsa volt az egész” – mondta Mick Schumacher a számára a 25. körben véget ért futam után.

Hozzátette: „Próbáltam korrigálni, de ekkor kivágódtam balra. Nagyon, nagyon szerencsétlen eset volt, és nagyon mérges vagyok (magamra)”.

A dramatic crash for Mick Schumacher

Watch all the key moments from a dramatic race 🎥#MonacoGP #F1

— Formula 1 (@F1) May 29, 2022