Egyre dagad a párizsi BL-döntő botránya – megszólalt a francia és a brit kormány is

Amelie Oudea-Castera francia sportminiszter, az RTL rádiónak azt mondta, hogy a Liverpool szurkolókkal vegyülve próbáltak meg bejutni helyi fiatalok a mérkőzésre, és ez csak rontott a helyzeten.

A francia elnökválasztáson is induló Eric Zemmour szerint a káoszért elsősorban a közeli Seine Saint-Denis párizsi külvárosból származó fiatalok okolhatók, akik jegy nélkül igyekeztek a meccsre bejutni.

A tévéfelvételeken is jól látható, hogy a Liverpoolhoz semmilyen módon nem köthető csoport igyekszik bejutni a stadionba és átmászik a kapukon – mondta egy szemtanú a Reuters brit hírügynökségnek.

Helyszíni tudósítók szerint – akik kerítéseseken átugráló nézőkről is beszámoltak – bő fél órával a kezdés előtt még több ezer néző várt arra, hogy bejusson, de hatalmas sorok alakultak ki.

A rendőrség gáz- és paprikaspray-t vetett be, köztük a Liverpool táborába tartozó szurkolókat, gyerekeket, és terhes anyákat is lefújtak.

A look at Paris right now as Liverpool fans are stuck outside the stadium due to poor crowd control and can’t get into the Champions League final @StoolFootball pic.twitter.com/ye8cNlA8cS

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 28, 2022