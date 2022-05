BL-botrány: A liverpooli polgármester kiakadt a francia rendőrségre

A párizsi Stade de France-ban rendezett találkozó több mint fél órás csúszással kezdődhetett csak el, miután az aréna előtt tumultuózus jelenetek zajlottak le, több liverpooli drukker nem jutott be időben a helyére.

Amélie Oudéa-Castéra sportminiszter hétfőn az RTL televíziónak úgy nyilatkozott, hogy 30-40 ezer brit szimpatizáns jegy nélkül vagy hamis belépővel érkezett a stadionhoz, ahol aztán óriási biztonsági gondot okoztak. Hozzátette: egyelőre tisztázásra vár, hogy honnan szerezték be ilyen nagy számban a hamisított jegyeket. A tárcavezető szerint az FC Liverpool – ellentétben a Real Madriddal – nem törődött megfelelően a szurkolóival és magukra hagyta őket.

Liverpool fans are still struggling to get into the stadium for tonight’s #UCLFinal

This video was taken just minutes before kick-off ⬇️#BBCFootball #LFC

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) May 28, 2022