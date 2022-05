A Forma–1-ből kipenderített svéd pilóta nyerte az Indy 500-at

A hatszoros IndyCar-bajnok Scott Dixon 96 körön keresztül állt az élen a 200 körös, több mint 800 kilométeres viadal során, s úgy tűnt, semmi nem állhat az új-zélandi veterán második Indy 500-as sikerének útjába. Dixon azonban 23 körrel a befutó előtt, az utolsó tankolással egybekötött kerékcseréje során időbüntetést kapott, mert a megengedettnél gyorsabban hajtott be a pitlane-be.

Ericsson ekkor állt először az élre a Chip Ganassi Racing 8-as rajtszámú Dallara–Hondáját vezetve. A Caterham és a Sauber F1-es csapatok korábbi versenyzőjét a mexikói Patricio O’Ward (Arrow-McLaren SP) üldözte, de Ericsson – akinek kocsiján a hátsó szárny kisebb leszorítóerőre volt beállítva – folyamatosan növelte előnyét.

