Botrány és káosz a BL-döntő előtt: Szurkolók tömege rekedt a stadionon kívül, könnygázt vetettek be a rendőrök – VIDEÓ

Az első hírek arról szóltak, hogy a francia fővárosban uralkodó közlekedési káosz miatt sok néző csak késve érkezett a stadionhoz, az AP amerikai hírügynökség viszont már azt közölte, hogy a létesítménybe számos Liverpool-drukker jegy nélkül próbált meg bejutni. Közben többen összetűzésbe kerültek a rendezőkkel, de több ezren érvényes belépővel rekedtek a kerítéseken kívül, valamint egyre több információ érkezett botrányos szervezésről is – számolt be az M4sport.hu.

Helyszíni tudósítók szerint – akik kerítéseseken átugráló nézőkről is beszámoltak – bő fél órával a kezdés előtt még több ezer néző várt arra, hogy bejusson, de hatalmas sorok alakultak.

Small number of fans running through gates at Stade de France, security unable to stop them, lots of fans still to be allowed in #ChampionsLeague #liverpool #realmadrid pic.twitter.com/Do1cwPYlig — John Watson (@JohnWatsonSport) May 28, 2022

Egy Twitter-bejegyzés szerint azonban nem a szurkolók késői érkezése okozta a problémát, hanem a botrányos szervezés. A drukkerek már órák óta várták, hogy bemehessenek a stadionba, és csupán az áldozatokat hibáztatják.

Disgraceful scenes outside the stadium. “Late arrival of fans” should read “horrendous organization”. Fans have been here for hours. Stadium operations incapable of managing flow and access. Victim blaming at its very best… — Peter Moore (@PeterMooreLFC) May 28, 2022

Ezt támasztja alá Oliver Holt, a Daily Mail sportújságírójának bejegyzése is, szerinte félrevezető az UEFA azon narratívája, hogy későn érkeztek a szurkolók. A stadionon kívüli szervezéssel van a probléma – egyes hírek szerint pedig könnygázt is fújtak az emberekre a stadionon kívül.

The narrative that Uefa are pushing about the late arrival of fans is misleading. Fans were here in plenty of time. It is the organisation outside the stadium that’s the problem. Reports of tear gas used outside now. A disgrace that fans – any fans – should be treated like this — Oliver Holt (@OllieHolt22) May 28, 2022

Egy férfi pedig arról beszélt, hogy nem találja a testvérét, és haza akar menni azok után, aminek szombat este tanúja volt a Stade de France-ban.

Nick Parrott, a BBC újságírója a stadionon kívül tartózkodott, a BBC Radio 5-nak elmondta: „életemben először fújtak le paprikaspray-vel. Voltam már Bajnokok Ligája-döntőn, de még soha nem történt velem ilyen. Az „Y” kapu előtt álltam, amelyet az elmúlt másfél órában többször kinyitottak és bezártak, de senki sem ment át rajta. A biztonságiak a kapu túloldalán előretörtek és lefújtak”.

„Láttam 10 szurkolót, akik megpróbáltak átmászni a kerítésen. A „Z” kapu nyitva van, de nem úgy tűnik, hogy bárki is bemenne. Soha nem láttam még ilyen káoszt egyetlen olyan mérkőzésen sem, amelyen személyesen részt vettem” – mondta Parrott.

Ezen a felvételen pedig körülbelül 25-en szaladtak be az ellenőrző kapun:

A Sky Sports újságírója, Kaveh Solhekol is ott volt, amikor a rendőrök intézkedtek: „engem és három társamat minden ok nélkül fújt le a francia rendőrség könnygázzal. Elég kellemetlen élmény volt, úgy oldottuk meg, hogy szereztünk néhány üveg vizet, és a szemünkbe öntöttük. Mindannyian jól vagyunk”.

„Ma délután volt egy olyan helyzet a szurkolói parkban, amikor néhány Liverpool-drukker három órán át állt sorba, hogy bejusson egy ingyenes rendezvényre. Három, négy, öt ellenőrző ponton is feltartották és átkutatták őket. Ugyanez a helyzet volt este a stadionban is. Nagyon sok rendőr, rohamrendőr és biztonsági őr van itt, akiknek az volt a céljuk, hogy megakadályozzák, hogy bárki, akinek nincs jegye, a stadion közelébe jusson” – mondta Solhekol.

Beszámolójában arról is beszélt, a helyzet abból a szempontból is bonyolult, hogy nem csak nyomtatott, papír alapú jegyekről van szó, hanem elektronikusan is tárolják belépőiket a szurkolók és akadtak olyanok, akik nem tudták elővenni telefonjukat, vagy egyszerűen nem tudták megadni a jelszavukat.

„Láttunk síró embereket, akiknek ellopták az elektronikus jegyeiket. A rendőrséget és a biztonságiakat ez azonban nem érdekli. Senkit sem akarnak a stadion közelébe engedni, akinek nincs jegye. Most az utcán sétálok és rengeteg francia fiatalt látok, ahogy megpróbálnak bejutni a biztonsági kordonon belülre” – tette hozzá.

Liverpool fans are still struggling to get into the stadium for tonight’s #UCLFinal This video was taken just minutes before kick-off ⬇️#BBCFootball #LFC — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) May 28, 2022

Solhekol úgy fogalmazott: „csak azt tudom mondani, amit szemtanúként láttam, de egyáltalán nem találkoztam Liverpool-szurkolókkal, akik bármilyen problémát okoztak volna. Nem láttam, hogy későn jöttek volna, sőt, eléggé megdöbbentett, hogy milyen korán megjelentek a stadion körül”.

Négy órával a BL-döntő eredeti kezdési időpontja előtt érkeztek meg a stadionhoz kollégáival és arra számítottak, hogy kevesen lesznek, de ehelyett olyan érzése volt, mintha csupán hatvan perc lenne hátra az első sípszóig. Solhekol nem úgy látta, hogy a szurkolók késői érkezése lett volna a probléma.

„Nagyon vigyáznék az UEFA helyében azokkal a nyilatkozatokkal, amelyekben a késői kezdésért és a stadionon kívüli problémákért a szurkolókat okolják” – fogalmazott.

Hozzátette: „volt egy kis összetűzés a spanyol szurkolók és a rohamrendőrök között, ekkor vették elő a könnygázt, mi pedig történetesen rosszkor voltunk rossz helyen”.

Chaos outside the Stade de France as fans get pepper-sprayed. After a delay of almost 40 minutes, kick-off is now coming up very shortly. LIVE: https://t.co/DMEGo8iHh6#LIVRMA | #UCLfinal pic.twitter.com/v7iqSKIW0x — Standard Sport (@standardsport) May 28, 2022

Címlapfotó: Twitter