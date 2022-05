A Real tizennegyedszer vagy a Liverpool hetedszer? Már a BL-döntőre hangolnak a szurkolók Párizsban

Már pénteken egész nap igazi Bajnokok Ligája-döntős hangulat uralkodott Párizsban. A Liverpool és a Real Madrid ma este 9 órától csap össze a BL fináléjában a Stade de France-ban, amelyet természetesen az M4 Sport élőben közvetít majd. A két csapat mellett sokezer szurkoló is megérkezett a francia fővárosba, akik mindig optimisták saját csapatuk győzelmi esélyeit illetően – számolt be az M1 Híradója.

Döntős hangulat Párizsban

Önbizalommal telve és jókedvűen nyilatkozott Párizsban, a Bajnok Ligája döntőjének helyszínén az egyik Real Madrid szurkoló, aki azt mondta, hogy a Liverpool drukkereinek haza kellene menniük sírni és aludni. Ez is azt mutatja, hogy már péntek délután alakult a hangulat a mérkőzésnek otthont adó Stade de France környékén.

A látványos falfestmények mellett a labda is előkerült az utcákon. Ami pedig az esélyeket illeti,

a két klub szurkolói egyaránt optimistán nyilatkoztak.

„Ebben a szezonban a Real Madridnak már több nehéz pillanata is volt a Bajnokok Ligájában. Aztán a Paris Saint-Germain, a Chelsea és a Manchester City elleni párharcból is továbbjutottunk. A Liverpoolnak egy igazán nagyszerű csapata van, de úgy gondolom, hogy megnyerhetjük idén a BL-t” – jelentette ki bizakodva egy másik Real-szurkoló.

A liverpooli drukkerek is abban bíznak, hogy csapatuk története során hetedszer is meg tudja nyerni a sorozatot. Amivel szerintük még a Manchester City orra alá is borsot törnének.

„Bármi is lesz, mi büszkék leszünk a csapatra, de természetesen azt szeretnénk, hogy a Liverpool megnyerje hetedszer is a Bajnokok Ligáját. Ezt a kupát haza akarjuk vinni Angliába. És bár otthon a bajnok a Manchester City lett, de szerintem, ha megnyerjük a BL-t, akkor az igazán bosszantó lenne a manchesterieknek” – fogalmazott a Liverpool egyik szurkolója.

Mintegy 75 ezer nézőt várnak a párizsi döntőre

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése szerint a két együttes szimpatizánsai a jegyek valamivel több mint a felén osztozhatnak, ami nagyjából 20–20 ezer belépőt jelent. Az érdeklődők a stadionon kívül még két hivatalos szurkolói zónában nézhetik a szombaton 21 órakor kezdődő a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-döntőt.

Az m4sport.hu elemzését a Liverpool esélyeiről ide kattintva tekintheti meg, míg a Real Madrid taktikai erősségeiről ide kattintva olvashat bővebben.