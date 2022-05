Superfight Series Hungary: Bereczki elsőmentes kiütéssel hangolt a kecskeméti gálára

A Jakub Kadas elleni kiskesztyűs Muay Thai-siker után önbizalommal telve várhatja a júniusi Superfight Series Hungary-gálát Bereczki Dominik. A Perfect Fight Club harcosa néhány nap pihenő után már meg is kezdte az újabb felkészülést.

Sűrű, ám reményei szerint annál eredményesebb napokat él át Bereczki Dominik. A Perfect Fight Club 75 kilogrammos harcosa május közepén négy unciás kiskesztyűt húzva real fight-szabályrendszer mellett mutatkozott be az oktagonban – s bár több újdonsághoz is alkalmazkodnia kellett, már az első menetben kiütötte ellenfelét, Jakub Kadast.

„Még nagyon friss az élmény, de az első visszhangok igazán pozitívak a meccs kapcsán, így remélhetőleg lesz folytatás az RFA-nál. Más felkészülést igényelt a meccs, de egy ideje már gondolkodtunk hasonló küzdelemben, így pontosan tudtuk, miben kell máshogy készülni. Úgy tudtam megérkezni az oktagonba, hogy éreztem, ez most meglesz. S ki is jött a sok befektetett munka” – tekintett vissza a szlovákiai sikerre Bereczki, akinek azonnal fel kell szívnia magát a következő feladatra: alig három hét múlva Kecskeméten a szerb bajnok Nikola Cvetkovics lesz majd az ellenfele.

„Jó formában érzem magam. Remélem, hogy a júniusi Superfight-gálára is így tudok megérkezni. A hét első felében még nem nagyon edzettem, kaptam pár nap pihenőt, de aztán visszalendültem, már csak a súlyom miatt is, nehogy elszálljak. Várom már nagyon azt a meccset is. Valamivel – legalábbis én így élem meg – nagyobb az elvárás és így a nyomás is hazai pályán, jobban kell bizonyítani a szurkolóknak, családnak, mindenkinek, aki kijön. De már tíz felett járok a hazai gálákkal, rutinosan megtanultam ezt is kezelni.”

Bereczki Dominik

„Át tud billenni az ember. De pont ez a profi mentalitás lényege, hogy ezt az esetleges plusz nyomást úgy kezeld, hogy a saját javadra fordítsd, plusz erőt meríts az elvárásokból, de pedig azok építsenek le téged. Ha még ezt a plusz energiát is be tudom csatornázni a múlt héten mutatottak mellé, az lesz az igazi csúcsforma” – mondta a kilencedik Superfight Series Hungary-gálára tekintve.

Ha egy hazai meccs a nagyobb nyomás, adja magát a kérdést, melyik a nagyobb motiváció: idehaza, a család és a barátok előtt ringbe lépni, vagy új élményeket gyűjtve egy-egy nevesebb külföldi gála meghívottjai között szerepelni?

„A legnagyobb motiváció az, hogy nyerjen az ember, ha van miért küzdeni, ha megvan a cél, onnantól kezdve lényegtelen, hogy itthon vagy külföldön szerepel az ember. Az évek alatt eljutottam arra a szintre, hogy függetlenül a távolságtól, mindenhol ugyanúgy érzem a családom, a szeretteim támogatását, mindegy, hogy néhány méterre vannak a ringtől, vagy több száz kilométerre. Tudom, hogy figyelnek és szorítanak értem. Ezt a plusz energiát magamhoz tudom venni, akkor is, ha egyedül vagyok bárhol.”

„A szlovákiai gála és a júniusi gála annyira kitöltött mindent, annyira fókuszban volt, hogy a nyáron túlra még nem is terveztünk. Legyen meg ez a meccs is, jöjjön össze a győzelem, amiért dolgozunk, és utána majd meglátjuk, milyen felkérések, milyen lehetőségek érkeznek. Kicsit sűrűnek tűnhet ez a mostani program, de van ennél sokkal rosszabb is. A tavalyi évemből kiindulva például, amikor egymás után három meccsem maradt el – sokkal jobb, ha van kikkel küzdeni.”

Ráadásul ez a két meccses etap is inkább három Bereczki szempontjából, akinek március legvégén Isztambulban is volt egy meccse. Az iráni Maszud Minaejtől szoros csatában, pontozással kapott ki. Ám, mint meséli, ez is egy olyan vereség, amire építeni tud.

„A Superfight Sereies után például lehet ez is egy új kihívás. A meccs után egyből elkezdtünk azon gondolkodni, hogy kellene egy visszavágó és mondjuk meghívni Magyarországra. Akkor lenne annak a küzdelemnek egy plusz története is. Ezt szerintem a közönség, a szurkolók is nagyon élveznék” – tekintett előre a 28 esztendős sportoló.

A Superfight Series Hungary 9. gáláját június 11-én rendezik Kecskeméten, a Messzi István sportcsarnokban.