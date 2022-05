Monacói Nagydíj: a Ferrari és a Red Bull kezdett legjobban a „rulettpályán”

A Ferrari monacói menője mögött Sergio Pérez végzett másodikként a Red Bull-Hondával, megelőzve a spanyol Carlos Sainz Juniort (Ferrari) és a világbajnoki éllovas Max Verstappent. A holland Red Bull-pilóta hátránya kevesebb mint két tizedmásodperc volt Leclerc idejéhez képest, de a köridők várhatóan jelentősen javulnak majd a 17 órakor kezdődő második tréningen, ahogy a városi pálya aszfaltja telítődik versenygumival.

The championship’s top two both dived into Sainte Devote’s escape road 👀 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/jp3fzYqPbm

A német autója ugyanis az első edzés felénél megállt a boxutca bejárata előtt (vélhetően a KERS fékenergia-visszavezető rendszer hibájából), ami miatt rövid időre piros zászlóval félbe kellett szakítani a körözést, a finn Bottas pedig ki sem tudott hajtani a garázsból, így mért kör nélkül zárta a tréninget.

🚩 RED FLAG 🚩

Schumacher is stranded at the pit lane entry following an issue with his car#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fLZlOGY9uN

— Formula 1 (@F1) May 27, 2022