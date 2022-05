Gigászok csatája szombaton az M4 Sporton

Az év egyik legjobban várt mérkőzése a Bajnokok Ligája döntője. Két gigász, a Liverpool és a Real Madrid csap össze az európai klubfutball csúcsrangadóján szombaton este 21 órától. A mérkőzés rangját mutatja, hogy a párizsi döntőt a helyszínről Hajdú B. István közvetíti, a felvezető műsor pedig már egy órával előbb elkezdődik a sportcsatornán. A döntőt az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon élőben szurkolhatják végig a rajongók.

BL-döntő

Az Európa Liga és az Európai Konferencia Liga döntőjét követően, a BL fináléjával zárul az M4 Sport kéthetes sorozata, ami alatt – Magyarországon egyedülálló módon – a közmédia sportcsatornájának köszönhetően, a nézők mindhárom európai kupadöntőt élőben követhetik.

Május 28-án lezárul az aktuális BL-szezon és kiderül, ki lesz a Bajnokok Ligája 2021/22-es idényének győztese. A Liverpool-Real Madrid csúcsrangadó lesz az idei sorozat 125. mérkőzése, amely alatt a döntőig összesen 379 gól született. A meccsenként három gólos átlag előre vetít egy izgalmas találkozót, amelyet élőben szurkolhatnak végig az M4 Sport nézői!

A közmédia műsorvezetőit is lázban tartja a döntő. Forró Bence, a Duna műsorvezetője az Instagram oldalán árulta el, hogy a spanyol bajnok felé húz a szíve és a madridiaknak szurkol a döntőben. Bekker Dávid a Petőfi Rádió reggeli műsorának hangja is saját oldalán vallotta be: ugyan nem elvakult rajongója a labdarúgásnak, de a BL-döntő még őt is fellelkesíti és óriási élmény volt számára, hogy az M4 Sport műsorvezetője, Petrovics-Mérei Andrea mutatta be a döntőre készen álló M4 Sport stúdióját.

Bajnokok Ligája döntő – szombaton 21 órától élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon.