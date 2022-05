Konferencia Liga: Albániában senkinek nem kell ma dolgoznia Mourinhóék döntője miatt

Első trófeáját nyerheti José Mourinho vezetőedző az AS Roma labdarúgócsapatával, ehhez szerda este a Feyenoordot kell legyőznie az először kiírt Konferencia-liga tiranai döntőjében.

Az 59 éves portugál szakember lehet az első tréner, aki mindhárom európai kupasorozatban diadalmaskodik: Bajnokok Ligáját kétszer, 2004-ben az FC Portóval, 2010-ben pedig az Internazionaléval, Európa-ligát – és a jogelőd UEFA-kupát – szintén két alkalommal, 2003-ban a Portóval, 2017-ben pedig a Manchester Uniteddel nyert.

„Őszintén szerencsésnek mondhatom magam az összes európai kupadöntőm megnyerésében. A játékosaimé a dicsőség, ők az igazság pillanatában mindig ott voltak mellettem, az érdem az övék. Bízom benne, hogy most sem lesz másképp. Egy döntőben bármi megtörténhet, de tenni fogunk a győzelemért. Ez a játékosok napja, mi csak azért leszünk ott, hogy egy kis segítséget nyújtsunk” – mondta Mourinho kedd délelőtt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, majd csapata szerdai ellenfeléről, a holland bajnokság idei kiírásában bronzérmes Feyenoordról is ejtett pár szót.

José Mourinho: “We sacrificed our Serie A objectives for the Conference League. Now we have to win it.” pic.twitter.com/lho3Bto09H — IM (@Iconic_Mourinho) May 19, 2022

Az AS Romának ugyanakkor egyelőre hiányzik a vitrinjéből bármilyen európai kupatrófea, az olasz fővárosi alakulat ugyanis 1984-ben a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK), 1991-ben pedig az UEFA-kupában volt ezüstérmes.

A Feyenoord viszont Mourinhóhoz hasonlóan korábban már diadalmaskodott a BL-ben, mégpedig 1970-ben, amikor a sorozatot még Bajnokcsapatok Európa Kupájának (BEK) hívták. A rotterdami csapat UEFA-kupát 1974-ben és 2002-ben nyert, így a tiranai fináléban azért is küzd majd, hogy az első együttes legyen, amely mindhárom kontinentális kupában a csúcsra ér.

🐺 ______ is most likely to make the difference for Roma@ASRomaEN | #UECL pic.twitter.com/V0UrPtxcyv — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 23, 2022

„Mourinho önéletrajza minden ellenfelet óvatosságra int. De nekünk elsősorban a csapatára és annak taktikájára kell koncentrálnunk. Nem szabad túl nagy figyelmet fordítanunk arra, hogy ilyen lenyűgöző mérleggel rendelkezik a döntőkben” – mondta Arne Slot, a Feyenoord szakvezetője.

„A Roma a fontos mérkőzéseken, különösen az európai kupasorozatok kieséses szakaszaiban képes brillírozni. Az olasz fővárosban mindig tudják, hogyan kell jól felkészülni egy fontos mérkőzésre. Csak a legjobb csapatok jutnak be a döntőbe, így logikus, hogy erős ellenféllel kell szembenézniük. De ugyanez vonatkozik a rájuk is, nekik is erős ellenféllel kell szembenézniük” – tette hozzá a holland menedzser.

🎞️ OUT NOW: 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐓𝐨 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚

﹂Our journey to the #UECLfinal A Feyenoord documentary exclusively on club platforms: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 22, 2022

A Konferencia-liga döntője két csatár külön párharca is lehet, a Romában az angol válogatott Tammy Abraham a mostani idényben 20 gólt szerzett, ebből kilencet a Konferencia-ligában.

„Számomra ez nem egy jelentéktelen trófea. Szerintem minden döntő számít, függetlenül attól, hogy milyen versenyről van szó. Ha ott vagy a fináléban, meg akarod nyerni” – mondta az angol támadó arra a felvetésre reagálva, hogy a Konferencia-liga elhalványul Európa két legrangosabb tornája mögött.

A Feyenoordnál sem lehet ok a panaszra a gólokat tekintve, a belga Genktől kölcsönben érkezett Cyriel Dessers ugyanis tízszer volt eredményes a versenysorozatban, ezzel vezeti a góllövőlistát.

A két csapat eddig egyszer, az Európa-liga 2014/2015-ös kiírásában csapott össze, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcot a Roma vette sikerrel, miután a hazai 1-1-es döntetlent követően a rotterdami visszavágót 2-1-re megnyerte.

A szerdai döntőre az olasz együttes győzelemmel készült, a Serie A zárófordulójának múlt pénteki mérkőzésén 3-0-ra nyert a Torino vendégeként. A Feyenoord ezzel szemben a holland bajnokság utolsó körében nem erőltette meg magát, otthon kapott ki 2-1-re a Twentétől, igaz, a rotterdami alakulat számára teljes mértékben tét nélküli volt az összecsapás, az már ugyanis korábban eldőlt, hogy az Eredivisiében bronzérmes lesz.

A tiranai fináléban várhatóan mindkét vezetőedző a legerősebb kezdő tizenegyét tudja majd pályára küldeni, a Románál az örmény Henrih Mikhtaryan bajlódik csak sérüléssel, míg a másik oldalon Arne Slot a régóta sérült kapusra, Justin Bijlowra nem számíthat biztosan.

Az UEFA Európa-konferencialiga döntője szerdán 21 órakor kezdődik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Érdekesség, hogy a mérkőzés miatt Albániában munkaszüneti napot hirdettek és a mérkőzést helyszínét, a fővárost Tiranát sétálóutcává alakítják.

