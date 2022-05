Egyre durvább erőszak tombol a brit stadionokban – az UEFA ugyanúgy büntette az angol és a magyar válogatottat

Botrányos események fémjelezték az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League véghajráját. Az utolsó fordulókban egy csapásra elszabadultak az indulatok, amikor egyes csapatok drukkerei a pályára rohanva játékosokat támadtak meg. A helyzet egy esetben odáig fajult, hogy már az egyik klub vezetőedzője sem fogta vissza magát, ami nagy felháborodást keltett az angol sportsajtóban. A történések itthonról nézve is elszomorítóak, hiszen a magyar válogatott júniusban kétszer is megmérkőzik az angolokkal a Nemzetek Ligája csoportkörében, az első, hazai mérkőzést pedig zárt kapuk mögött játssza le.

A Premier League zárófordulójában az éllovas Manchester City 0-2-ről fordítva 3-2-re verte az Aston Villát, ezzel megvédte bajnoki címét, a lefújást követően a csapat szurkolói elözönlötték a pályát, közben tönkretették az Etihad Stadion egyik kapuját, illetve megtámadták az ellenfél kapusát.

Man City fans broke their own goal at the Etihad 😅 (via @LaurensJulien) pic.twitter.com/3ebGJu9TH1 — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2022

A mérkőzés után Steven Gerrard, a birminghami csapat menedzsere a Manchester Cityt hibáztatta a szervezési hiányosságok miatt. Az esettel kapcsolatban a City közleményt adott ki honlapján, amelyben sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, és azonnali vizsgálatot indított, azt ígérve, hogy amint beazonosítják a felelőst, határozatlan időre kitiltják a stadionból.

Négy nappal korábban az Everton csapata szintén nagy fordítással – 3-2-es győzelmének köszönhetően – a Crystal Palace ellen kiharcolta a bennmaradást a Premier League-ben. A mérkőzést követően a hazai drukkerek berohantak a pályára, az egyik szurkoló pedig heves összetűzésbe került a vendég menedzserével, Patrick Vieirával.

A szurkoló az öltöző felé sétáló edző mellé szegődött és mutogatott neki, valamint videózta a telefonjával. A korábbi 107-szeres francia válogatott játékos ezt nem vette jó néven, megfogta a szurkoló felsőjét, majd megrúgta, aki ennek következtében elesett.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Viera nem kívánt mondani semmit az esetről, az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) viszont jelezte, hogy a merseyside-i rendőrséggel együtt vizsgálatot indított, utóbbi azonban hétfői közleménye szerint lezárta az ügyet, miután a két érintett meghallgatását követően nem érkezett feljelentés a hivatalos szervhez. Ezzel szemben az Everton a pályára rohanó játékosok nagy száma miatt komoly büntetésre számíthat.

Május 17-én az angol másodosztályú bajnokság (Championship) rájátszásának visszavágóján a Nottingham Forest hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett a Sheffield Unitedtől, de tizenegyesekkel megnyerte a párharcot, így jövő vasárnap (május 29.) a Premier League-be jutásért játszhat a Huddersfield Townnal a Wembley-ben.

A mérkőzés lefújása után a szurkolók ott is őrülten a pályára rohantak, az egyik Nottingham-drukker pedig nekirohant a vendégek csapatkapitányának, Billy Sharpnak. A 36 éves futballista ápolásra szorult a történtek után. A nottinghami rendőrség később megerősítette, hogy a szurkolót letartóztatták.

🔔 | A man has been arrested after headbutting Sheffield United’s Billy Sharp during a pitch invasion. More below: pic.twitter.com/j2COhAu8Du — LADbible (@ladbible) May 18, 2022

A fizikai sérelmek mellett az Angol labdarúgó-szövetségnek továbbra is nagy gondot okoznak a szurkolók részéről a pályára nem illő, legfőképpen rasszista megnyilvánulások.

Május 15-én az Everton a Brentfordot látta vendégül, a meccs után pedig az a hír járta be a sportsajtót, hogy a brit rendőrség nyomozást kezdeményezett a Brentford két fekete bőrű játékosa, Ivan Toney és Rico Henry családját ért rasszista szidalmazások miatt – írta a CNN.

A két labdarúgó a Twitter-fiókján számolt be az esetről, amelyben mélységesen elítéli az érintett liverpooli klub szurkolóinak magatartását. Később az Everton és a Brentford is hivatalos közleményben kommentálta a történteket.

I will do anything for them & whatever it takes to get the small minority punished! This is not acceptable & must be investigated immediately. — Rico Henry (@ricohenry14) May 15, 2022

And for the man that racially abused my family Il do everything I can to get you the punishment you deserve! 👍🏾 — Ivan Toney (@ivantoney24) May 15, 2022

Tavaly októberben is történt hasonló eset a Newcastle–Tottenham bajnokin, akkor egy 24 éves Newcastle-szurkolót vádoltak meg rasszizmussal. Shay Ashert az egyik biztonsági kamera kapta lencsevégre, amint a Tottenham-szurkolókat náci karlendítéssel üdvözölte – számolt be róla a Daily Mail.

A férfi később azt mondta az őt kihallgató rendőröknek, hogy csupán egy barátjának integetett. A FA végül pénzbüntetéssel sújtotta, a rendőrség pedig a bizonyítékok alapján vádemelést is javasolt ellene.

Szégyen a Wembley-ben az Eb-döntő előtt

Mint arról korábban beszámoltunk, az angol szurkolók szégyenteljesen viselkedtek a tavaly nyári Európa-bajnokság alatt is. A kontinenstorna mérkőzései közben egyre fokozódó rasszista énekeket és az ellenfelek játékosainak címzett inzultusokat elfogadhatatlan tettlegesség követte.

A Dánia elleni elődöntőben lézerrel vakították el a dán kapust, emellett kifütyülték az ellenfél himnuszát is, és tiltott pirotechnikai eszközöket használtak, mindezért pedig az Angol Labdarúgó-szövetséget csupán 30 ezer euróra (11 millió forint) büntette az UEFA.

A döntőben végleg elszabadultak az indulatok: a mindent eldöntő mérkőzés napján a szigetországi drukkerek megrohamozták az olasz válogatott szállását és hangos szidalmazások közepette megdobálták az ablakait, majd pár órával a kezdő sípszó előtt több ezren jegy és negatív koronavírusteszt nélkül rontottak be Wembley-be, elsodorva az útjukba kerülő tömeget, köztük a mérkőzésen végig a pályán lévő angol hátvéd Harry Maguire édesapját is, aki bordatörést szenvedett.

A hazai drukkerek kifütyülték az olasz himnuszt, majd a meccs után nekitámadtak az ünnepelő olasz szurkolóknak. A támadások között volt késelés, verekedés és a rendőrség elleni fellépés is.

Még hihetetlenebb, hogy az angol szurkolók még a saját játékosaikkal is kíméletlenek voltak. Mint ismert, a döntőben három fiatal színes bőrű játékos is tizenegyest hibázott. A szigetországi szurkolók ezután durvábbnál durvább rasszista rigmusokkal üzentek nekik, a közösségi médiában pedig halálosan megfenyegették Bukayo Sakát, Jadon Sanchót és Marcus Rashfordot.

Anglia, a magyar sors iróniája

A történtek után sokakat meglepett az Európai Labdarúgó-szövetség döntése, amely értelmében az angol labdarúgó-válogatottnak a soron következő hazai, UEFA-rendezésű mérkőzését zárt kapuk között kell lejátszania, a második mérkőzésre szóló zárt kapus büntetést kétéves időtartamra felfüggesztették. Emellett az angol szövetségnek 100 ezer eurós (több mint 36 millió forintos) büntetést kellett fizetnie.

„Sárga lapos figyelmeztetésben részesültünk, és ezzel kínos helyzetbe kerültünk, mert hazai meccsen kell zárt kapuk mögött játszanunk. Egyértelmű a futballban élők felelőssége, mert amikor a közvetlen környezetünkben találkozunk ilyenekkel, akkor minden tőlünk telhetőt el kell követnünk annak érdekében, hogy a jövőben ne ismétlődjön meg. Ez egy tágabb probléma, amely tükrözi az országunkat” – mondta Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki szerint kínos dolog egy nemzeti együttes számára, ha szankciók miatt zárt kapuk mögött kényszerül játszani. Anglia büntetése a június 11-ei, Olaszország elleni Nemzetek Ligája-találkozóra érvényes.

Az angolok büntetése viszont enyhébbnek tűnhet, ha összehasonlítjuk azzal, amit az UEFA a Magyar Labdarúgó-szövetségre (MLSZ) mért, még mielőtt az MLSZ fellebbezett volna ellene.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európa-bajnokság budapesti és müncheni találkozóin – a magyarok a portugálokkal és a franciákkal a Puskás Arénában, a németekkel az Allianz Arénában csaptak össze – diszkriminatívan viselkedtek egyes szurkolók, emiatt az Európai Labdarúgó-szövetség úgy döntött, hogy a magyar válogatott soron következő két hazai, UEFA-rendezésű találkozóján nem lehetnek jelen nézők.

A harmadik mérkőzésre szóló büntetést az UEFA két évre felfüggesztette. A szervezet emellett 100 ezer euróra (több mint 36 millió forint) is megbüntette a magyar szövetséget, melynek „Egyenlő játék feliratú molinót kell majd kifeszítenie ezeken a találkozókon.

Az MLSZ fellebbezését követően az UEFA az enyhítés mellett döntött, és ugyanolyan büntetéssel sújtotta Magyarországot, mint az angolokat. A sors fintora, hogy ezt a büntetést pont egy Anglia elleni mérkőzésen kell leróni Budapesten.