Dárdai után özönvíz a Herthánál: sorra mondanak le a vezetők a berlini csapatnál

A Bayern Münchent is megjárt trénert márciusban nevezték ki edzőnek, s ugyan a berlini együttes „egyenes ágon” nem tudta biztosítani első osztályú tagságát, a Hamburger SV elleni oda-visszavágós osztályón sikerült bennmaradnia.

Magath ezzel kapcsolatban azt mondta: teljesítette a küldetését. „A cél a túlélés volt. Ez a lefújással teljesült” – fogalmazott a 68 éves szakember.

A Hertha sportigazgatója, Fredi Bobic „megmentőnek” nevezte Magathot, a klub befektetője, Lars Windhorst pedig azt írta róla a Twitteren, hogy „tapasztalatával és vezetői nagyságával megakadályozta, hogy a csapat kiessen” az első osztályból.

A berlini együttes még Dárdai Pál irányításával kezdte el a szezont, de a magyar szakembert november végén felmentették, majd Tayfun Korkut ült a kispadra. Őt követte márciusban Magath, aki korábban bajnokságot nyert a Bayern Münchennel és a Wolfsburggal.

Lemondott posztjáról hétfőn Werner Gegenbauer, a Hertha BSC elnöke, miután a berlini futballklub a Hamburger SV ellen aratott 2–0-s győzelemmel megmenekült a Bundesliga első osztályából való kieséstől. A német Bild Online arról számolt be, hogy a 71 éves Gegenbauer lemondását leghangosabban Lars Windhorst, a berlini klub egyik legnagyobb támogatója követelte.

Német lapok már hetek óta arról cikkeznek, hogy nyílt hatalmi harc folyik a berlini klubnál, és Gegenbauer lemondását a kiesési rangadó végkimenetelétől függetlenül is sokan akarták Berlinben.

ℹ️ Hertha BSC and financial director Ingo Schiller have agreed to an early termination of his contract on 31st October 2022. pic.twitter.com/80i4oTrNrP

