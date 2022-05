Zlatan szivarral ünnepelt, az olaszok az utcára vonultak – mutatjuk a milánói fiesztát

Az AC Milan nyerte az olasz labdarúgó-bajnokságot, amelynek 38., utolsó fordulójában vasárnap 3-0-ra nyert a Sassuolo vendégeként. A Milan így 86 ponttal végzett, és két ponttal zárt a városi rivális, tavaly bajnok Internazionale előtt, amely eközben otthon 3-0-ra legyőzte a Sampdoriát.

Az AC Milan 2011 után ünnepelhet újra bajnoki címet, a kétezres években harmadszor – 2004-ben volt még első –, és a klub történetének 19. Serie A-diadalát aratta, amivel befogta az örökrangsorban második Intert.

A piros-feketék a bajnokság utolsó szakaszában remekül szerepeltek, sorozatban hat győzelemmel zárták a pontvadászatot és legutóbbi 11 mérkőzésükön mindössze két gólt kaptak.

Bár Stefano Pioli tanítványainak döntetlen is elég lett volna a Sassuolo vendégeként a bajnoki aranyéremhez, a milánóiak semmit nem akartak a véletlenre és a sorsra bízni, így a 36. percben már 3-0-ra vezettek. A gólgyártást Olivier Giroud kezdte meg a 17. percben, majd a 32. percben megduplázta góljai számát és csapata előnyét. A 36. percben aztán Franck Kessie is eredményes volt, így lényegében már a szünet előtt eldőlt az összecsapás, valamint a bajnoki cím.

A csapat legendás svéd csatára, Zlatan Ibrahimovic szivarral és pezsgővel érkezett az éremátadóra

Zlatan Ibrahimovic came out to the title celebration with a cigar (@CBSSportsGolazo).pic.twitter.com/8vkvN5GD3g

— Get Italian Football News (@_GIFN) May 22, 2022