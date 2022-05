Mentőautó érkezett a kupadöntőn stadionba, mindenki lélegzetvisszafojtva nézte mi történik

A mérkőzés lefújását követően hosszasan csúszott a díjátadó, ugyanis a hírek szerint egy fotós rosszul lett a pálya szélén, a lipcseiek kispadjához közel. Először nem volt egyértelmű, hogy mi történik.

Az orvosi stáb azonnal a segítségére sietett, leplekkel takarták el az ápolást, miközben egy mentőautó is begurult a helyszínre.

The stadium announcer has confirmed a report from ARD that the patient, apparently a photographer, is in a stabil condition and will be taken to hospital.

Many fans, who have waited patiently in silence, have turned on their smartphone torches.#dfbpokal @dw_sports pic.twitter.com/Jdg6FJrCJR

— Matt Ford (@matt_4d) May 21, 2022