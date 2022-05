Forrong a focivilág Mbappé miatt, de ő csak pakolja a díjait a táskájába

Mint arról korábban beszámoltunk, Kylian Mbappé, a PSG 23 éves világsztárja 2025 júniusáig meghosszabbította szerződését egyesületénél, amelyhez 2017-ben a világ második legdrágább vételeként 180 millió euró (70 milliárd forint) fejében csatlakozott az AS Monacótól.

A The Sun szerint Mbappé új szerződése pénzügyi szempontból a labdarúgás történetének eddigi legnagyobb összegű megállapodása lett, hozzá pedig pár személyes privilégium is járt:

A sportbible.com viszont azt is hozzátette, hogy a jövőben az új játékosok igazolása is csak Mbappé beleegyezésével történhet.

A spanyol lapok azonban arról is írnak, hogy Mbappé komoly érzelmi okokból sem tette át a székhelyét Párizsból Madridba. Az El Debate szerint

Nasser al-Kelaifi, a PSG elnöke a Metz elleni bajnoki mérkőzés előtt, a Ligue 1 utolsó fordulójában valóságos ünnepséget rendezett a Parc des Princes-ben a szerződéshosszabbítás miatt.

A hangulat pedig tényleg ünnepire sikerült, a PSG ugyanis 5-0-ra győzött, Mbappé három mesteri góllal hálálta meg klubja bizalmát. A csatár 28 góllal és 17 gólpasszal fejezte be a bajnokságot, így ismét ő lett a gólkirály a 25 gólos Ben Yedder előtt.

A mérkőzés után pár díjat be is pakolt a táskájába.

Érdekesség, hogy nagy bejelentése előtt néhány perccel a spanyol labdarúgó-bajnokság, a La Liga közleményben jelezte, hogy ha Mbappé szerződéshosszabbítása megvalósul, akkor az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) fordul, mivel egy ekkora üzletet nem lehet a jelenlegi szabályoknak megfelelve megköttetni.

„A La Liga szeretné leszögezni, hogy egy ilyen jellegű üzlet súlyos támadást jelent az európai labdarúgás gazdasági stabilitására, a sportág integritására, s nemcsak az európai kupaküzdelmekre, de a hazai bajnokságokra nézve is. Botrányos, hogy egy olyan klub, mint a PSG, amely az előző idényben 200 millió eurós veszteséget jelentett, s a megelőző években további 700 milliós veszteségről közölt adatokat, annak erre az idényre lehet 650 millió eurót érő játékoskerete, és le tud zárni egy ilyen horderejű üzletet” – jelentette ki a liga a közleményében, amelyben az is szerepel, hogy a szervezet az UEFA-nál, a francia és az európai uniós hatóságoknál is panaszt tesz az üzlet miatt.

Official statement: La Liga announce they have now reported Paris Saint-Germain to UEFA because of Kylian Mbappé deal. 🚨 #Mbappé

“This is a scandal. We will now report PSG to Uefa, French autorities and EU authorities”. ⤵️📑 pic.twitter.com/ZFFtZN4eTl

