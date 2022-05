Videó: Elszakadt a cérna a világbajnoknál, felrúgta a pályára rohanó szurkolót

A liverpooli csapat kétgólos hátrányból fordítva biztosította bennmaradását a Premier League-ben a Crystal Palace elleni mérkőzésen, az utolsó előtti forduló zárómeccsén.

A szurkolók a mérkőzés végén elözönlötték a játékteret, de az egyikük fontosabbnak tartotta az ünneplésnél, hogy a vendégek mesterét, Patrick Vieirát bosszantsa és provokálja.

Az illető előbb a telefonját, majd középső ujját Vieira arcába tolva ugrált a pályán épp átsétáló vezetőedző mellett, aki egy darabig tűrte, aztán elszakadt nála a cérna: megpróbálta megragadni, majd belerúgott.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022